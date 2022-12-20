واتساب ينشئ خاصية جديدة لتتمكن من إلغاء إرسال الرسائل حتى بعد اختيار “حذف الجميع”.

طرح التطبيق العالمي “واتساب” وعالج مشكلة تواجه ملايين المستخدمين، والتي تسبب إحراجا لكثير من المستخدمين، وهي اختيار “حذف لي فقط”، عند التخلص من رسالة تم إرسالها بالخطأ، وفي هذا الموضوع ستعرف كيف عالج تطبيق “واتساب” هذه المشكلة.

الميزة الجديدة

الميزة الجديدة التي أنشأها “واتساب” تدعى باسم “الحذف العرضي”، والتي ستمنح جميع المستخدمين نافذة تظهر لمدة 5 ثواني فقط، لكي يختاروا من خلالها “حذف للجميع” بدلا من “حذف لي فقط”، وذلك بعد اختيارهم كلمة “undo”.

وتمثل هذه الميزة حماية إضافية لمن يرسلون رسائل عرضية، وهي متاحة لجميع مستخدمي “واتساب” على هواتف أندرويد وآيفون.

ميزات أخرى

كما يعمل تطبيق “واتساب” حاليا على تطوير ميزة جديدة، تسمح بإرسال رسائل نصية قابلة للقراءة مرة واحدة فقط، لتنتهي صلاحيتها بعد ذلك.

ولا يمكن لأي مستخدم نسخ هذه الرسائل أو إعادة توجيهها لشخص أخرى، بالإضافة إلى عدم سماح الأشخاص على التقاط لقطة مصورة شاشة.