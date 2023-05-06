واتساب يكشف عن ميزة تتعلق بنقل المحادثات بدون نسخ احتياطي| وخاصية أخرى ثورية
واتساب يختبر ميزة نقل المحادثات بدون نسخ احتياطي وهذه ميزة جيدة وجديدة، حيث تسمح هذه الميزة بنقل المحادثات من جوال إلى آخر بدون الحاجة إلى عمل نسخ احتياطي، لافتًا إلى أن هذه الميزة سيستفيد منها جميع المُستخدِمين للأندرويد والأيفون، وخاصةً الذين لا يمتلكون مساحات تخزين عالية على هواتفهم.
نقل المحادثات بدون نسخ احتياطي
يتيح واتساب للمُستخدِمين نقل الملفات والمحادثات من هاتف لآخر عند وجود نسخة احتياطية تم رفعها سابقًا، ولكن في الميزة الجديدة التي يتم اختبارها في نسخة تجريبية من التطبيق للأيفون قبل إطلاقها رسميًا، سيتم إتاحة نقل المحادثات دون النسخ الاحتياطي.
عند استخدام الميزة لنقل المحادثات في صورتها الجديدة يتعين على مُستخدِم التطبيق اتباع الخطوات التالية:
- تنزيله على الهاتف الذي يرغب في نقل المحادثة إليه.
- ثم يتم تسجيل الدخول عن طريق رقم الهاتف نفسه.
- ثم يستخدم الهاتف القديم ليتم مسح الكود QR الذي سيظهر على الهاتف الجديد.
- ثم تبدأ بعدها عملية نقل المحادثة.
مميزات Side by Side
أما عن مميزات خاصية Side by Side الجديد فتتمثل في:
- يمكن القيام بعدة مهام على نافذة الحاسب الآلي, حيث يمكن تقسيم الشاشة إلى قسمين.
- من خلال هذه الميزة سيقوم المُستخدِمون بالتبديل بطريقة سهلة بين الدردشات دون أن يتم فقد أي رسائل.
- الميزة اختيارية ويمكن إيقاف التشغيل لتقسيم الشاشة في أي وقت، ويتم ذلك من خلال الإعدادات وتعطيل العرض بتقسيم الشاشة لقسمين.