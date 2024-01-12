واتساب يكشف عن ميزة أداة صنع الملصقات الجديدة المدهشة.. كيفية استخدامها

تحديثات مستمرة من واتساب تجلب معها العديد من الميزات الرائعة التي يبحث عنها ملايين المستخدمين حول العالم، بالإضافة إلى بعض الميزات الأخرى التي تعمل حل مشكلات سابقة واجهت الكثيرين، ومؤخرًا تم الكشف عن ميزة جديدة من التطبيق يبحث عنها الكثيرين، تتعلق بخاصية إنشاء الملصقات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفقًا لما تم كشفه مؤخرًا، وفي المنتظر إتاحة تلك الخاصية خلال الفترة القليلة المقبلة رفقة عدد من الميزات الأخرى التي يجرب اختبارها.

واتساب يكشف عن ميزة أداة صنع الملصقات الجديدة المدهشة.. وميزة أخرى رائعة

أداة صنع الملصقات الجديدة

وكشف التقارير أن ميزة أداة صنع الملصقات الجديدة من واتساب، تُمكن المستخدمين من إمكانية إنشاء ملصقات من الصور الخاصة بهم ومشاركتها في الدردشات، ويتطلب ذلك:

الذهاب إلى صندوق الملصقات في الدردشات.

ثم الضغط على أيقونة زائد+.

ثم اختيار صورة مخزّنة في الجهاز.

ثم تحرير الصورة باستخدام بعض الخيارات المتاحة في الأداة.

مع العلم أن واتساب سيتيح أيضًا إمكانية تحديد العنصر أو الشخص المراد في الملصق مع إزالة الخلفية، مع إتاحة إضافة النصوص وبعض الرسومات التعبيرية، ومن ثم البدء في استخدامه وإرساله في المحادثة بينك وبين الطرف الآخر، أو الاحتفاظ به ضمن مكتبة الملصقات الأخرى لدى المستخدم، حتى يتسنى لك إرساله لاحقًا على نحو متكرر من دون إجراء التعديلات نفسها مجددًا، أو فتح صندوق الملصقات والضغط المطور على الملصق المراد تغييره وتعديله.

جدير بالذكر أن الكثير من التطبيق تتيح خيار صنع الملصقات أو ما يُطلق عليها الرسوم المتحركة الشبيهة بالإيموشن، مع إتاحة إمكانية تحويل الصور بمختلف أنواعها إلى ملصقات، وذلك من أجل إنشائها أو تنزيلها جاهزةً من مصادر مختلفة، وفور اتاحتها في واتساب، فلن يضطر مستخدمو التطبيق إلى اللجوء إلى تطبيقات خارجية من أجل صنع ملصقاتهم الخاصة.

من المتوقع أن يتم خلال الفترة القليلة المقبلة توفير ميزة إنشاء الملصقات وتعديلها من واتساب على أجهزة الأندرويد، مع العلم أنها متاحة في هواتف آيفون التي تعمل بنظام التشغيل iOS 17 فما أحدث، وستكون متاحة للمستخدمين لإنشاء الملصقات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي استنادًا للنماذج التي تطورها شركة ميتا المالكة للتطبيق، في الوقت الذي يجري فيه اختبار العديد من الميزات الأخرى التي ينتظرها المستخدمين أيضًا، لاسيما فيما يتعلق بوسائل الأمان والخصوصية وتعديل الرسائل وغيرها من المزايا التي ستعمل على زيادة شعبية التطبيق الذي يشهد منافسة قوية من التطبيقات الأخرى التي توفر ميزات غير متاحة لديه.

حيث تم مؤخر إتاحة تعديل الرسائل ومشاركة الصوت والفيديو والموسيقى أثناء إجراء المكالمات، وعدد من الميزات الأخرى.