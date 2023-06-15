واتساب يقوم بتجربة ميزة جديدة لرسائل الفيديو القصيرة

تقوم حاليًا شركة واتساب بإجراء اختبارات على ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإرسال رسائل فيديو قصيرة “Video Messages” لا يتجاوز طولها 60 ثانية، وقد تم رصد هذه الميزة الجديدة في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتساب على نظامي أندرويد وآيفون.

حاليًا، يستطيع مستخدمو النسخة التجريبية إرسال رسائل الفيديو القصيرة بالضغط مرة واحدة على أيقونة إرسال الرسائل الصوتية، وسيتحول ذلك الزر إلى أيقونة تسجيل الفيديو، وعند الضغط المطول على الأيقونة، سيكون بإمكان المستخدم تسجيل رسالته على شكل فيديو قصير، وللعودة إلى خيار إرسال الرسائل الصوتية يكفي للمستخدم الضغط مرة واحدة على أيقونة تسجيل الفيديو.

تُسجل رسالة الفيديو القصيرة وتُرسل على الفور في الوقت الحقيقي، وهذا يميزها عن مقاطع الفيديو المُسجلة مسبقًا التي يمكن إرسالها لاحقًا، فعندما يتلقى المستلم رسالة فيديو قصيرة، سيكون على علم أنها تم تسجيلها وإرسالها فورًا، مما يعزز موثوقيتها وصحتها.

يجب الإشارة إلى أن رسائل الفيديو القصيرة تخضع لتشفير كامل، مما يعني أنه لا يمكن لأي طرف ثالث الوصول إليها مثلما يحدث في رسائل واتساب الأخرى، وللمزيد من الأمان والخصوصية لا يمكن إعادة توجيه تلك الرسائل إلى جهة اتصال أخرى، ولا يُمكن حفظها مباشرة بواسطة الواجهة الخاصة بالتطبيق، إلا عن طريق تسجيل الشاشة.

ومن الممكن أن يتم إضافة خيار “العرض لمرة واحدة” إلى تلك الرسائل في وقت لاحق، وذلك لأن الميزة لا تزال قيد التجربة من قِبل مطوري واتساب.

حاليًا، يتاح تجربة ميزة رسائل الفيديو القصيرة في واتساب لبعض المستخدمين الذين يستخدمون النسخة التجريبية، ومن المتوقع أن تتاح هذه الميزة تدريجيًا للمزيد من المستخدمين في المستقبل، ولم يتم تحديد موعد محدد لإطلاقها لجميع المستخدمين حتى الآن.

في وقت سابق، أعلنت آبل عن ميزة مشابهة تتيح للمستخدمين إرسال رسائل فيديو عبر تطبيق فيس تايم للمكالمات، ومن المقرر أن تكون هذه الميزة متاحة للمستخدمين في وقت لاحق هذا العام مع إطلاق نظام iOS 17.