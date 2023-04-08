واتساب يقوم بإضافة شريط التنقل لأجهزة الاندرويد ليشبه الموجود بأجهزة آيفون

يستمر تطبيق المراسلة الفوري “واتساب” في إضافة العديد من المزايا والتحديثات، والتي لاقت استحسان العديد من مستخدمي التطبيق حول العالم، وكانت آخر تلك التحديثات المعلن عنها هي امكانية قفل محادثات واتساب بدون الحاجة الي اي برامج خارجية، لكن لم يكتفي بتلك المميزات فقط، لكن اضاف شي مميز وخاص لمستخدمي التطبيق عبر نظام أندرويد وهي اضافة شريط التنقل المستخدم داخل اجهزة الايفون.

تغير شريط التنقل داخل واتساب

وقد نشر موقع “WABetaInfo” التقني، أنباء عن تحديث جديد يصل الى اجهزة الاندرويد، لكن لم يتم تحديد موعد وصولة للمستخدمين بعد، والذي من شأنه أضافة شريط التنقل في أسفل واجهة التطبيق، بحيث يكون مطابق لذلك الموجود في هواتف “آيفون”، بحيث يضم شريط التنقل العديد من المهام التي تسهل عملية التنقل مثل:

المكالمات

وضع الحالة

خدمة المجتمعات

الدردشات

ويعد ذلك التحديث بهدف التسهيل على المستخدمين للوصول إلى المهام الأساسية، وتحسين واجهة التطبيق، ويحمل التحديث رقم “2.23.8.4”، والذي من شأنه تغير تجربة مستخدمي التطبيق من خلال نظام الاندرويد، واستجابة لطلبات عديدة دعت لتوفير تلك الميزة عبر هواتف اندرويد وعدم اقتصارها على هواتف آيفون فقط، والجدير بالذكر أنه لم يحدد موعد استلام المستخدمين التحديث، وانه حاليا قيد التطوير.