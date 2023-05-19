واتساب يفاجئ المستخدم ويستعد لاطلاق ميزة ( القنوات ) خلال التحدثات المقبلة

جميعنا نعلم أن تطبيق الواتساب وهو من أشهر تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي، وهو أيضاً تطبيق منافس لتطبيق التيلجرام، لذلك يسعى دائماً إلى تقديم مميزات جديدة وجذابة للمستخدم بشكل متكرر على مدار المستقبل.

يوجد تقارير حديثة تشير إلى أن واتساب تستعد لإطلاق خدمة تسمى “واتساب بزنس”، والتي قد تشمل ميزة القنوات، ويعتقد أن ميزة القنوات قد تمنح الشركات والأفراد الذين يستخدمون واتساب للتواصل التسويقي والتجاري وسيلة جديدة للتفاعل مع المستخدمين ونشر المحتوى بشكل أكثر فاعلية، ومن المتوقع أن تكون هذه الميزة مشابهة لنظام القنوات الذي يستخدمه تطبيق تيليجرام، حيث يمكن للمستخدمين الاشتراك في قناة واحدة أو أكثر لتلقي المحتوى الذي يتم نشره، دون الحاجة إلى موافقة من قبل صاحب القناة.

ما هو الواتساب

WhatsApp عبارة عن خدمة مراسلة فورية مركزية ومجانية، مملوكة من قبل Meta Platforms، يتيح للمستخدمين إرسال رسائل نصية وإجراء مكالمات صوتية ومرئية ومشاركة الصور والمستندات ومواقع المستخدمين والمحتويات الأخرى، يعمل تطبيق عميل WhatsApp على الأجهزة المحمولة، ويمكن الوصول إليه من أجهزة الكمبيوتر، تتطلب الخدمة رقم هاتف محمول للتسجيل.

تأسست WhatsApp في فبراير 2009 من قبل Brian Acton و Jan Koum، وهما موظفان سابقان في Yahoo، تم الحصول عليها من قبل Facebook في فبراير 2014 مقابل 19 مليار دولار، WhatsApp.

WhatsApp هو خيار شائع للمراسلة لأنه مجاني وسهل الاستخدام وآمن، إنه أيضًا أحد تطبيقات المراسلة الأكثر موثوقية ، مع معدل انقطاع منخفض جدًا، WhatsApp هو وسيلة رائعة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة، وهو أيضًا أداة مفيدة للشركات.

يعمل WhatsApp باستمرار على تحسين نظامه الأساسي وإضافة ميزات جديدة، لذلك سوف نتحدث اليوم عن بعض الميزات القادمة التي تم الإعلان عنها والتي قد حصلت في أثناء التطوير:

مميزات الواتساب

عرض النص مرة واحدة: تسمح هذه الميزة للمستخدمين بإرسال رسائل نصية لا يمكن قراءتها إلا مرة واحدة، بمجرد قراءة الرسالة ستختفي من هاتف المستلم.

تسمح هذه الميزة للمستخدمين بإرسال رسائل نصية لا يمكن قراءتها إلا مرة واحدة، بمجرد قراءة الرسالة ستختفي من هاتف المستلم. الوضع المصاحب: تسمح هذه الميزة للمستخدمين باستخدام WhatsApp على جهاز ثانٍ، مثل الكمبيوتر اللوحي، دون توصيل هواتفهم بالإنترنت.

تسمح هذه الميزة للمستخدمين باستخدام WhatsApp على جهاز ثانٍ، مثل الكمبيوتر اللوحي، دون توصيل هواتفهم بالإنترنت. صورة داخل صورة (PiP) لمكالمات الفيديو على iOS: تسمح هذه الميزة للمستخدمين بمشاهدة مكالمات فيديو WhatsApp في نافذة صغيرة أثناء استخدامهم لتطبيقات أخرى على هواتفهم.

تسمح هذه الميزة للمستخدمين بمشاهدة مكالمات فيديو WhatsApp في نافذة صغيرة أثناء استخدامهم لتطبيقات أخرى على هواتفهم. الرسائل المثبتة: تسمح هذه الميزة للمستخدمين بتثبيت الرسائل المهمة في الجزء العلوي من محادثة الدردشة.

تسمح هذه الميزة للمستخدمين بتثبيت الرسائل المهمة في الجزء العلوي من محادثة الدردشة. علامة تبويب الاتصال على سطح مكتب WhatsApp: ستضيف هذه الميزة علامة تبويب مخصصة للمكالمات إلى تطبيق WhatsApp لسطح المكتب.

ستضيف هذه الميزة علامة تبويب مخصصة للمكالمات إلى تطبيق WhatsApp لسطح المكتب. دليل أعمال WhatsApp: ستسمح هذه الميزة للشركات بإنشاء قائمة في دليل يمكن للمستخدمين البحث عنها للعثور على الشركات التي يهتمون بها.

Screenlock for WhatsApp Desktop: تتيح هذه الميزة للمستخدمين قفل تطبيق WhatsApp لسطح المكتب بكلمة مرور أو رمز PIN.

ستسمح هذه الميزة للشركات بإنشاء قائمة في دليل يمكن للمستخدمين البحث عنها للعثور على الشركات التي يهتمون بها. تتيح هذه الميزة للمستخدمين قفل تطبيق WhatsApp لسطح المكتب بكلمة مرور أو رمز PIN. مشاركة ما يصل إلى 100 ملف وسائط : ستزيد هذه الميزة من الحد الأقصى لعدد ملفات الوسائط التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة من 30 إلى 100.

: ستزيد هذه الميزة من الحد الأقصى لعدد ملفات الوسائط التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة من 30 إلى 100. إرسال صور خالية من الضغط: تسمح هذه الميزة للمستخدمين بإرسال الصور بجودتها الأصلية دون ضغطها.

من المهم ملاحظة أن هذه المميزات بعضها تم تفعيله ومع ذلك، فمن المحتمل أن نرى بعض هذه الميزات في المستقبل القريب.