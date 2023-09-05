واتساب يعلن إطلاق ميزة البحث المتقدم عن القنوات

أعلن تطبيق واتساب عن إطلاقه ميزة جديدة تتيح للمستخدمين البحث عن القنوات بخيارات متقدمة.

واتساب - مصدر الصورة: موقع العربية

وأشار التطبيق أنه يمكن للمستخدمين الآن تصفية القنوات في القسم المخصص لها داخل التطبيق وذلك بهدف عرض القنوات التابعة للبلد التي يقيم فيها؛ أو أي بلد آخر، فضلًا عن خيار “عالمي Global” الذي يوفر عرض جميع القنوات دون التقيد ببلد معين.

وأكد التطبيق أيضًا أنه يمكن للمستخدمين البحث عن القنوات المفضلة مباشرة من خلال شريط البحث، كما يمكنهم تصفية القنوات من خلال اختيار عرض أكثر القنوات نشاطًا أو استخدامًا.