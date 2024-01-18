أعلنت شركة ميتا عن إضافة ميزة جديدة لتطبيق واتساب وهي ميزة استطلاع الرأي في القنوات، وتأتي هذه الخطوة كجزء من التحسينات المستمرة التي تقوم بها الشركة لتلبية احتياجات المستخدمين وتوفير أفضل تجربة ممكنة عبر تطبيق واتساب الشهير الذي يعد واحدًا من أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شهرة حول العالم، وقد قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق العديد من الميزات الجديدة والمبتكرة.

واتساب يعزز التواصل في القنوات.. استطلاعات الرأي لجمع آراء المستخدمين

ميزة استطلاع الرأي في القنوات

تم إصدار نسخة تجريبية من تطبيق واتساب لاختبار ميزة جديدة تسمى “استطلاعات الرأي في القنوات” تتميز هذه الميزة بعدة نقاط، بما في ذلك:

تتيح إنشاء ما يصل إلى 12 سؤالًا يمكن الوصول إليها من خلال مشبك الورق في نافذة المحادثة.

تسمح بعرض نتائج التصويتات دون الكشف عن هوية المصوتين.

يحق لمالك القناة فقط إجراء استطلاعات الرأي.

يمكن للمستخدم تعديل الإعدادات وتعطيل الاستطلاع في حال رغبته في إجراء استطلاع واحد فقط.

أشارت الشركة إلى أن النسخة التجريبية من الميزة الجديدة قد لا تصل إلى جميع المختبرين لكنها أكدت أنها ستطرحها قريبًا لجميع الأجهزة، على الرغم من عدم تحديد موعد محدد بعد، وأوضحت الشركة أن الميزة لا تزال قيد الاختبار، وستضيف إليها التحسينات اللازمة قبل طرحها للجمهور.

أعلنت الشركة في السابق عن تحديثات وإضافات قدمتها في السنوات الأخيرة، والتي تضمنت إنشاء المجتمعات والقنوات لتسهيل مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع الأصدقاء.

ومدركة لأهمية ميزة استطلاعات الرأي في توفير تجربة أفضل للمستخدمين، أصدرت الشركة الآن نسخة تجريبية من الواتساب بهدف استفادة الجمهور منها قدر المستطاع، كما أعلنت أيضًا عن نسخة تجريبية تعمل على حل مشكلات الصور في تحديث الحالات.

في ختام الحديث عن ميزة استطلاع الرأي في القنوات على واتساب، يمكن القول أن هذا التطبيق يسعى باستمرار إلى تحسين خدماته وإضافة مميزات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين.