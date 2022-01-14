واتساب يطلق ميزته الثورية الجديدة لهواتف أندرويد والثانية خلال عام 2022

ما زال تطبيق واتساب يصدر المزيد من التحديثات والمميزات التي تجعله في مقدمة تطبيقات المراسلات الفورية الأخرى، وذلك بالرغم من المنافسة القوية والشرسة بينه وبين التطبيقات الأخرى مثل سيجنال وتيلجرام، ومؤخراً دخل تطبيق سناب شات في هذه المنافسة بإطلاقه مجموعة كبيرة من التحديثات الجديدة.

ميزة واتساب الجديدة لهواتف أندرويد

وفي محاولة جديدة لتطبيق WhatsApp لتقديم تجربة فريدة للمستخدمين، أعلن الموقع التقني المختص بتتبع أخبار وتحديثات واتس أب، أن الواتساب بصدد إصدار تحديث جديد يتيح للمستخدم الإستماع إلى الرسائل الصوتية بعد الخروج من المحادثة، وذلك من خلال واجهة جديدة تظهر للمستخدم تتيح له التحكم في تشغيل الرسائل الصوتية وإيقافها بعد الخروج من المحادثة.

كما أن هذه الميزة ما زالت الآن قيد التجربة لهواتف أندرويد، وليست جاهزة الآن للإستخدام، وقريباً سوف يتم إتاحتها.

وكان واتساب أصدر قبل أيام قليلة أولى تحديثاته في عام 2022، وهي ميزة ما زالت قيد التجربة هي الأخرى، حيث ستبدأ تبيهات الرسائل الواردة للمستخدم في الظهور بصورة جهة الإتصال، مثل التطبيقات الأخرى التي تعمل بهذه الميزة.

قد يهمك أيضاً: