واتساب يطلق ميزة جديدة للمجموعات لم تكن موجودة من قبل

يسعى تطبيق التواصل الاجتماعي ” واتساب ” لتوفير العديد من المميزات الهامة لمستخدميه حول العالم، ويطلق التطبيق كل فترة ميزة وخاصية جديدة يريدها مستخدميه ليتم استخدامه بطريق اسهل و أسرع خاصة في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها تطبيقات التواصل الأخرى وعلى راسها ” التلي جرام” تزامنا مع التطور التكنولوجي المتلاحق حول العالم.

مجموعات ” واتساب “

أعلنت شركة واتساب أنها تسعى حاليا لتطوير إمكانيات التطبيق من خلال زيادة عدد المستخدمين بمجموعات واتساب من 100 مستخدم إلى 512 مستخدم، وتجري الان شركة واتساب اختبارات على هذه الميزة في إصدار تجريبي، وتسمح التعديلات الجديدة للمشرفين على هذه المجموعات و أعضاء المجموعات معرفة من يغادر المجموعة أو يطرد منها في مدة قد تصل إلى 60 يوم من تاريخ ترك المجموعة .

مزايا جديدة بتطبيق ” واتساب “

يمكن للمستخدمين بخانة معلومات المجموعة اختيار ايقونة ” شاهد الأعضاء السابقين في المجموعة” وليكون الاستخدام سهل سيوجد مربع منفصل بالتطبيق مسجل به الأعضاء الذين تم حظرهم من المجموعة وهو يعتبر أمر هام للمجموعات الكبيرة خاصة المتصلة بالأعمال والتي تستعمل ” واتساب ” للتواصل مع عملائها، كما يجري تطبيق ” واتساب ” حاليا اختبارات خاصة بهواتف الأندر ويد حتى يتمكن مشرفين المجموعات من فلترة محتوياتها من خلال حذف الرسائل.

واتساب

يعتبر تطبيق واتساب برنامج أمريكي مجاني، يقدم خدمة الرسائل المركزية من خلال بعض الأنظمة الأساسية و خدمة نقل الصوت من خلال بروتوكول الإنترنت ” فولب ” المملوك لشركة ميتا و يسمح التطبيق للمستخدمين بإرسال رسائل نصية و رسائل نصية و كذلك إجراء مكالمات صوتية و مرئية ومشاركة الصور و المستندات و مواقع المستخدمين و العديد من الوسائط الأخري التي يحتاج إليها المستخدمين في تواصلهم .