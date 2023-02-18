واتساب يطلق ميزة ثورية جديدة لإراحة المستخدمين

استكمالاً لسلسلة المزايا الجديدة الذي يطلقها واتساب باستمرار يفاجئا اليوم بميزة جديدة ينتظرها ملايين من مستخدمي واتساب، اعتباراً بأنه من أكثر تطبيقات المراسلة الفورية استخداما في العالم على الرغم من وجود الكثير من التطبيقات المنافسة وتصل قاعدة مستخدميه إلى أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، والذي لا غنا عنه في حياتنا اليومية، ولذلك أطلق ميزة جديدة تعمل على إراحة مستخدمي واتساب وجعله من أكثر البرامج سلاسة في الاستخدام، ومن خلال هذا الموضوع سنوضح لكم ما هى الميزة الجديدة، تابعوا معنا.

ميزة رائعة بواتساب

أتاح واتساب رسمياً ميزه جديدة، وهي من أبرز الميزات التي ينتظرها الملايين من مستخدميه منذ فترة، تتيح إطلاق الميزة الجديدة للمستخدم إمكانية مشاركة 100 صورة في الرسالة الواحدة مع الأصدقاء والأهل بدلا من إرسال 30 صورة فقط كل مرة مما كان يسبب ضيق وملل لمستخدميه.

مما تساعد هذه الميزة أصحاب البيع أون لاين الذين يريدون تحديد عدد كبير من شغلهم وإرساله مرة واحدة، بدلا من بإرسال كل 30 صورة مرة واحدة وكان هذا الأمر أكثر جهداً وتعباً.