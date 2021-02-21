واتساب يطلق ميزة “اختفاء الرسائل” قريبا

يحرص مستخدمي تطبيق الدردشات واتساب على معرفة كل ما هو جديد في طيات هذا التطبيق السحري،والذي ينال كثافة من الاستخدام كبيرة من بين باقي تطبيقات المحادثات الأخرى، لذا فقد ظهرت مستوى اختفاء الرسائل، والتي قد أعلنت عنها شركة واتساب مؤخراً.

حيث أنه يتوقع أن يتم طرح تلك الميزة في الأيام القليلة المقبلة، ضمن مجموعة من التحديثات سوف تنال التطبيق من خلال شركة فيسبوك المالكة للتطبيق.

حيث أن تلك الميزة الجديدة “اختفاء الرسائل”، ستوف يتم إتاحتها لكافة مستخدمي التطبيق وفي أي وقت يريدون، حيث أنه بمجرد تفعيل الميزة، سوف تنتهي صلاحية جميع الرسائل المرسلة بشكل تلقائي في غضون 7 أيام فقط، وهذا في حال لم يقم مستخدم التطبيق بفتح الدردشة المراد حذفها في خلال تلك المدة من الجدولة الزمنية القصيرة.

وفي حال قد يتراجع الشخص في يوم من الأيام ويندم على تفعيله لتلك الميزة لأحد الدردشات الهامة له، فبإمكانه عمل نسخة احتياطية من الدردشة على جوجل درايف قبل تفعيل تلك الميزة، حيث أنه بمجرد حفظه لنسخة احتياطية على جوجل درايف، وبعد قيامه بتفعيل الميزة، سوف يجد تلك الدردشة على جوجل درايف حتى بعد مسح جميع رسائل الدردشة وفق المدة الزمنية التي تحددها ميزة اختفاء الرسائل وهي سبعة أيام.

كما سوف يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية إعادة توجيه الرسائل المختفية والتقاط لقطة شاشة خاصة بها، بالإضافة إلى إمكانية حفظ الوسائط المرسلة من صور وفيديوهات عبر ملف الكاميرا، من خلال تفعيل الخدمة بشكل يدوي من خلال الضغط على خيار “save to camera roll”.

كما سيتم توفير تلك الميزة على أجهزة أندرويد، والأيفون، و KiaOS، ولا تتفعل تلك الميزة بشكل تلقائي، إذ يتوجب أولاً تفعيلها يشمل يدوي.