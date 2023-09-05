واتساب يطلق البحث المتقدم عن القنوات لاكتشاف المحتوى المفضل بسهولة وسرعة

أطلقت منصة المراسلة الفورية الشهيرة واتساب مؤخرًا ميزة البحث المتقدم عن القنوات، مما يوفر للمستخدمين خيارات محسنة للعثور على القنوات وتصفيتها داخل التطبيق، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين تصفية القنوات في القسم المخصص، مما يمكنهم من عرض القنوات التابعة لبلدهم أو لأي دولة أخرى.

مصدر الصورة: نجوم مصرية

بالإضافة إلى ذلك، هناك خيار “عالمي” يسمح للمستخدمين بمشاهدة جميع القنوات دون التقيد بدولة معينة، ويمكن للمستخدمين أيضًا تصفية القنوات بناءً على معايير مختلفة مثل مستوى النشاط والشعبية وأحدث القنوات، كما يمكنهم البحث عن قنوات محددة مباشرةً باستخدام شريط البحث.

بدأ تطبيق WhatsApp بالفعل في طرح هذا التحديث للمستخدمين على متجر Google Play لأجهزة Android ومتجر التطبيقات لهواتف iPhone، ومن المتوقع أن يصل إلى جميع المستخدمين تدريجياً خلال الأيام القليلة المقبلة، وستسهل هذه الخيارات الجديدة على المستخدمين استكشاف القنوات التي تتوافق مع اهتماماتهم والانضمام إليها، حتى بدون معرفة مسبقة بها.

الجدير بالذكر أن “القنوات” هي ميزة جديدة قدمها واتساب، تتيح لمسؤولي القنوات إرسال رسائل إلى متابعيهم، ويمكن للمستخدمين التفاعل مع هذه الرسائل باستخدام الوجوه التعبيرية دون الكشف عن بياناتهم الشخصية.

ويوفر واتساب هذه الميزة حاليًا في تسع دول، بما في ذلك دولتان عربيتان وهي: مصر والمغرب بالإضافة إلى كل من تشيلي وكولومبيا وكينيا وماليزيا وبيرو وسنغافورة وأوكرانيا، وتخطط المنصة لتوسيع هذه الميزة إلى المزيد من البلدان بحلول نهاية هذا العام، لكنها لازالت تعمل على إضافة تحسينات جديدة لجعلها تعمل بشكل جيد.