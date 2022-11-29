واتساب يطرح قريبا ميزة جديدة لإرسال الرسائل إلى نفسك WhatsApp message yourself

أعلنت شركة “ميتا” المالكة لتطبيق واتساب عبر حسابها باللغة الفرنسية ولغات أخرى، عن إطلاق ميزة جديد تحت مسمى “Message Yourself” أو “إرسال رسائل لنفسك” لمستخدمي نظامي أندرويد وiOS خلال الأسابيع القليلة القادمة، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء محادثات لأنفسهم في شكل ملاحظات مكتوبة أو صوتية، وعلى الرغم من أنه كان من الممكن بالفعل إرسال رسائل إلى نفسك عبر WhatsApp، إلا أن هذه الميزة الجديدة تزيل جميع الخطوات المعقدة السابقة،

ميزة واتساب الجديدة

وجاءت هذه الميزة الجديدة لتطبيق واتساب، لحفظ المعلومات المهمة للمستخدمين، والتذكير بالمواعيد، وقائمة التسوق، والعديد من المهام التي قد يحتاجها المستخدم في حياته اليومية، وهي شبيهة بخدمة الرسائل المحفوظة المتوفرة في تطبيق “تليجرام”، حيث سيتمكن مستخدمو واتساب المقدر عددهم بأكثر من 2 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم وبلغات مختلفة من حفظ معلوماتهم المهمة من خلال هذه الميزة التي طالما انتظروها.

بعد إطلاق هذه الميزة رسميا ستظهر أعلى قائمة جهات اتصال WhatsApp الخاصة بالمستخدم، وعند فتح جهة الاتصال الخاصة بصاحب الحساب سينتقل مباشرة إلى خاصية المحادثة ليبدأ في كتابة المعلومات التي سيعود إليها في المستقبل.