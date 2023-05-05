واتساب يضيف ميزة خرافية طال انتظارها “وهى نقل الدردشات من هاتف لآخر”.. تعرف عليها الآن

من المعروف أن تطبيق واتساب الأخضر، من أفضل تطبيقات المراسلة الفورية والتواصل الاجتماعي، التي يمكن من خلاله مشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك ومشاركة المستندات والمحتويات بين الأشخاص، وقد أطلق مطورون واتساب في النسخة التجريبية للتطبيق عده مميزات جديدة، ربما تفيد المستخدمين وتساعدهم في إنجاز مهامهم اليومية، ومن أبرزها ميزة نقل الدردشات من هاتف لآخر، دعنا نتعرف عليها من خلال هذه السطور القادمة.

أهم مزايا واتساب التجريبي:

يعمل دائما القائمين على تطبيق واتساب على تحديث البرنامج من وقت لآخر، وإضافة مزايا جديدة، قد تبهر المستخدمين وتجعل التطبيق في المرتبة الأولى عالميا بين تطبيقات المراسة الفورية، ومن أهم هذه المزايا الجديدة في التطبيق التجريبي ميزة نقل الدردشات من هاتف لآخر، وهى ميزه قد يحتاج إليها الكثير من الأشخاص في نقل الدردشات من هاتفهم القديم لهاتفهم الجديد دون حذف محتويات الدردشة.

كيفية تفعيل ميزة نقل الدردشات في واتساب:

أضاف مطورن تطبيق واتساب ميزة نقل الدردشات التي تساعد الجميع في مشاركة محتويات الدردشات، عبر الهواتف الأخرى وهذه الميزة متوفره فقط على تطبيق واتساب التجريبي وربما قد تعمل بشكل رسمي، في التحديث القادم لتطبيق واتساب، وهذه الميزة ستسمح لك بنقل جميع معلومات الدردشة واتساب الخاصة بك دون الاعتماد على خدمات Google Drive.

ولمعرفة كيفية نقل الدرشات يجب عليك إتباع الأسطر التالية:

نقوم بفتح حساب واتساب، ثم نضغط على الثلاث نقاط من الأعلى، ستظهر الإعدادات ثم اضغط على أيقونة الدردشات سوف تظهر لك قائمه اضغط على كلمة نقل الدردشات ثم اضغط على أبدا، ومن بعد ستظهر لك قائمة بطلب الرقم السري أو البصمة ضع بصمتك وسيتم فتح المسح الضوئي أمامك، بعد عمل هذه الخطوات، نزل تطبيق واتساب على هاتفك الجديد، ثم قم بإدخال رقم هاتفك، سوف تتلقى كود قم بكتابته، وسيظهر لك كود الاستجابة السريع، قم بمسحه ضوئيا، من الهاتف الآخر القديم، وسيتم نقل محتويات الدردشات من الهاتف القديم الى الهاتف الجديد بكل سهولة.