“واتساب” يضيف ميزة جديدة للصور والفيديوهات على الويب

أطلق تطبيق المراسلة الفورية “واتساب”، تحديثات جديدة وفريدة من نوعها لمستخدميه، وجاءت أهم تلك التحديثات، تحديث تجريبي لنسخة الويندوز على متجر “مايكروسوفت”، من خلاله تضع اختصار للصور والفيديو داخل الدردشة أو المجموعات، ليصل الإصدار إلى نظام 2.2306.2.0.

ويستمر تطبيق المراسلة الشهير “واتساب”، على تحسين تجربة فريدة لمستخدميه، والتأكد من أنه يعمل بسلاسة على جميع الأجهزة عن طريق إصلاح الأخطاء وإضافة العديد من التحديثات بشكل متكرر التى تحمل الكثير من المميزات الجديدة.

وأظهرت الصور الجديدة المتداولة للتحديث من بعض الأشخاص الذين استخدموا التشغيل التجريبى له، أنه أصبح من الأسهل والأكثر سرعة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو كملفات وسائط، باستخدام الاختصار الجديد، في حال احتاج المستخدم إلى البحث عن الوسائط باستخدام مستكشف الملفات، فسوف يتم ضغط الوسائط التي تتم مشاركتها من خلال هذا الاختصار، بحيث يتم إرسالها بسرعة أكبر وتشغل مساحة أقل، تمامًا كما هو الحال في الأنظمة الأساسية الأخرى.

ولفتوا إلى إتاحة خِيار مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مباشرة من التطبيق، بدلا من خِيار السحب والإفلات للملف، أو اختيار المشاركة عن طريق الضغط على «مِلَفّ أو مستند».

كما أتاح “واتساب” WhatsApp استخدامه على عدد أكبر من الأجهزة يصل إلى 4 أجهزة مرتبطة في الوقت ذاته.

كيف يتم ربط حساب واتساب على جهازين؟

ـ كيفية ربط جهاز

ـ افتح واتساب على هاتفك.

ـ انقر على خيارات إضافية > الأجهزة المرتبطة.

ـ انقر على ربط جهاز.

ـ قم بإلغاء القُفْل على هاتفك:

ـ ضع هاتفك مقابل شاشة الجهاز الذي تريد ربطه لمسح الرمز المربّع.