واتساب يضيف ميزات رائعة ومهمة للدردشة في تحديثه الأخير

قام تطبيق واتساب بتحديث جديد للمستخدمين من أجل التسهيل على المستخدمين للتعرف على آخرين في محادثات المجموعة الكبيرة، ووفقاً لـWaBetanilfo تعمل شركة واتساب WhatsApp على إصدار أيقونات الملف الشخصي داخل الدردشات الجماعية ولكن في الوقت الحالي هي متاحة فقط لبعض الأشخاص من أجل اختبار الإصدار التجريبي.

ميزة أيقونات الملف الشخصي داخل الدردشات الجماعية في واتساب

قام تطبيق واتساب WhatsApp أخيراً بطرح رموز الملف الشخصي داخل الدردشات الجماعية لنظام أندرويد Android من متجر بلاي، والتي تعتبر هي ميزة رائعة ومفيدة بشكل خاص عندما يشارك أعضاء المجموعة أسماء متطابقة، ولكن بشكل خاص لا يكون لدى أحد أعضاء المجموعة صورة ملف شخصي حتى لو كانت مخفية، لهذا سوف يعرض تطبيق واتساب WhatsApp صورة ملف تعريف فارغة بشكل افتراضي ويمكن التعرف على هذه الأيقونة الافتراضية بسهولة نظراً لخصائصها الفريدة بما في ذلك لونها الذي سوف يكون نفس لون اسم جهة الاتصال المقابلة.

والجدير بالذكر أن هذه الميزة هي التي تضيف أيقونات الملف الشخصي إلى الدردشات الجماعية بعد تثبيت التحديث الأخير للتطبيق WhatsApp Beta للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد Android، وفي حالة عدم تمكين الميزة في تحديث تطبيق واتساب WhatsApp الخاص بك فلا داعي للقلق لأن هذه الميزة متاحة فقط حالياً لبعض مختبري الإصدار التجريبي وسوف يتم طرحها للمزيد من الأشخاص خلال الأسابيع المقبلة.

عيوب الميزة الجديدة لتطبيق واتساب

بعض المختبرين للتحديث الجديدة لتطبيق واتساب WhatsApp عرضوا للمستخدمين والأشخاص المنتظرين للتحديث لقطة شاشة توضح أنه أحد أبرز هذه العيوب هي أنك تحتاج إلى فتح دردشة جماعية من أجل معرفة هل الميزة متاحة لديك أم لا، وأنها أحياناً قد تؤدي إلى عدم قدرة المستخدم على التمييز بين الأعضاء المختلفين بفضل رمز ملفهم الشخصي، بالرغم من أن هذه الميزة سوف تساعد المستخدمين بالتأكيد على تحسين التعرف على أعضاء المجموعة وتسهيل المشاركة في محادثات المجموعة.