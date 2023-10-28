تقنية

واتساب يضيف ميزات جديدة مهمة – تعرف عليها

محمد الحكيم

أعلن تطبيق واتساب عن تحديث جديد يضيف ميزات مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يجعل تجربة المستخدمين أكثر سهولة وفاعلية.

واتساب يضيف ميزات جديدة مهمة - تعرف عليها

واتساب يضيف ميزات جديدة مهمة - تعرف عليها

ملصقات ذكية

من بين الميزات الجديدة، القدرة على إنشاء ملصقات جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. سيتمكن المستخدمون من اختيار الصور ومقاطع الفيديو من معرضهم وتحويلها إلى ملصقات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

دعم بواسطة روبوت الدردشة

ميزة أخرى جديدة هي خدمة دعم المستخدمين بواسطة روبوت الدردشة. سيتمكن المستخدمون من الحصول على إجابات فورية على أسئلتهم واستفساراتهم من خلال التفاعل مع روبوت الدردشة.
روبوت الدردشة للرد على الرسائل في تحديث واتساب

تحسين خدمة العملاء

ستساعد ميزة خدمة الدعم بواسطة روبوت الدردشة في تحسين خدمة العملاء من خلال توفير إجابات سريعة وفعالة.

توفر الميزات الجديدة حاليًا على قناة الأندرويد التجريبية، ومن المتوقع أن تكون متاحة قريبًا للإصدار الثابت من التطبيق.

محمد الحكيم

صحفي حُر ومترجم أهتم بالصحافة الإلكترونية فهي حياتي التي أعيشها، وكذلك الترجمة، أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة بدأت العمل في الصحافة، والترجمة على التوازي منذ العام2007، أسعى إلى حياة الرفاهية وأحب نشر المحتوى الصحفي خاصة الخدمي الذي يساعد القاريء على الوصول إلى إما المعلومة المفيدة أو استخدام ما أنشره في حياته في جميع أنحاء المجالات، وأتمنى الرقي لشعبي العربي وانتشار السلام في العالم أجمع والمعيشة الجيدة للجميع وحل جميع مشاكل العالم لكي تسود مشاعر الحب والسلام والرحمة بين الجميع.

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تعليق 1
  1. r___s66 يقول

    انا احب تصاميمه

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