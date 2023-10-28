أعلن تطبيق واتساب عن تحديث جديد يضيف ميزات مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يجعل تجربة المستخدمين أكثر سهولة وفاعلية.

واتساب يضيف ميزات جديدة مهمة - تعرف عليها

ملصقات ذكية

من بين الميزات الجديدة، القدرة على إنشاء ملصقات جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. سيتمكن المستخدمون من اختيار الصور ومقاطع الفيديو من معرضهم وتحويلها إلى ملصقات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

دعم بواسطة روبوت الدردشة

ميزة أخرى جديدة هي خدمة دعم المستخدمين بواسطة روبوت الدردشة. سيتمكن المستخدمون من الحصول على إجابات فورية على أسئلتهم واستفساراتهم من خلال التفاعل مع روبوت الدردشة.



تحسين خدمة العملاء

ستساعد ميزة خدمة الدعم بواسطة روبوت الدردشة في تحسين خدمة العملاء من خلال توفير إجابات سريعة وفعالة.

توفر الميزات الجديدة حاليًا على قناة الأندرويد التجريبية، ومن المتوقع أن تكون متاحة قريبًا للإصدار الثابت من التطبيق.