واتساب يضيف رسائل الفيديو القصيرة فهل تتغير طريقة التواصل مع الأحباب؟

يعمل حالياً فريق تطوير برنامج المحادثة الفوري واتساب على تحديث جديد، ويتضمن ذلك التحديث ميزة جديدة من المتوقع لها أن تلاقي استحسان مستخدمي التطبيق حول العالم، حيث سوف يتم تضمين ميزة رسائل الفيديو القصيرة في التطبيق خلال التحديثات المقبلة، وتمثل رسائل الفيديو القصيرة في واتساب أداة حديثة وفعالة للتواصل الاجتماعي والتفاعل بين المستخدمين، حيث يمكن تبادل مقاطع الفيديو بسهولة ويسر، وتغطي مواضيع مختلفة مثل الأحداث اليومية والأماكن الجديدة والأحداث الاجتماعية والرياضية والثقافية.

واتساب يختبر ميزة رسائل الفيديو القصيرة‌

أعلنت شركة واتساب مؤخراً عن إطلاقها لميزة جديدة قيد التجربة والتي تتيح لمستخدميها تسجيل وإرسال رسائل فيديو قصيرة بشكل مباشر دون الحاجة إلى الخروج من تطبيق واتساب، حيث تتيح للمستخدمين إرسال فيديو قصير لا تتجاوز مدته 60 ثانية، وتأتي هذه الميزة ضمن تحديث ميزة الفيديوهات الموجودة في التطبيق حالياً، حيث يمكن للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو طويلة وإرسالها للأصدقاء والعائلة.

إلا أن هذه الميزة الجديدة تركز على تسجيل الفيديو القصير والمباشر والذي يتيح فرصة أكبر للتواصل الفوري والتفاعل الاجتماعي بين المستخدمين، وتأمل واتساب أن تنال هذه الميزة إعجاب المستخدمين وتساعد في تعزيز دور التطبيق كأداة أساسية للتواصل الاجتماعي.

كيفية استخدام ميزة رسائل الفيديو القصيرة‌ في واتساب

يتيح التطبيق التجريبي لمستخدمي واتساب حالياً إمكانية إرسال رسائل فيديو قصيرة بسهولة، حيث يمكنهم تحويل أيقونة إرسال الرسائل الصوتية إلى أيقونة تسجيل الفيديو بالضغط عليها مرة واحدة، وعند الضغط المطول يتم تسجيل الرسالة في شكل فيديو قصير.

تتميز رسائل الفيديو القصيرة بإمكانية تسجيلها وإرسالها في الوقت الفعلي، وهذا ما يميزها عن مقاطع الفيديو المسجلة سابقاً التي يمكن إرسالها في وقتٍ لاحق. وعندما يستقبل المستلم رسالة فيديو قصيرة، يدرك أنها تم تسجيلها وإرسالها في نفس الوقت، مما يزيد من موثوقيتها وصحتها.

مدي أمان وخصوصية الميزة الجديدة

دائماً ما يتخوف العديد من استخدام التقنيات الحديثة خوفا من تعرضهم للاختراق أو نشر بيناتهم، لكن تتميز رسائل الفيديو القصيرة في واتساب بأنها مشفرة بتقنية التشفير التام، مما يضمن عدم قدرة أي طرف ثالث على الاطلاع عليها كما يحدث مع باقي رسائل واتساب، كما أنه لا يمكن إعادة توجيه تلك الرسائل إلى جهة اتصال أخرى، ولا يمكن حفظها مباشرةً إلا عن طريق تسجيل الشاشة، ومن الممكن أن يتم إضافة خيار “العرض لمرة واحدة” إلى هذه الميزة لاحقًا بواسطة مطوري واتساب، إذ لا تزال الميزة قيد التجربة.