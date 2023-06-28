واتساب يشهد نمواً مذهلاً ويعلن عن ميزات جديدة

في غفوة متواصلة للنمو والتطور، يعلن مارك زوكربيرج، المدير التنفيذي لشركة ميتا، عن ارتفاع عدد مستخدمي تطبيق واتساب للأعمال إلى أكثر من 200 مليون مستخدم، هذا الرقم يعكس زيادة بمقدار أربعة أضعاف في عدد المستخدمين عن ما كان عليه قبل ثلاث سنوات.

تحول استراتيجي لشركة ميتا وتركيزها على الأعمال

تعمل شركة ميتا على تحويل استراتيجيتها لتركيزها على تطوير خدمات التراسل الموجهة للأنشطة التجارية. وذلك في ظل تباطؤ قطاع الإعلانات الأساسي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، هذه الخطوة تعكس التوجه الجديد لشركة ميتا للاستفادة من النمو الكبير لخدمات التراسل الفوري في ساحة الأعمال.

زيادة الخصوصية والتحكم: إسكات المتصلين المجهولين

تضمنت أحدث التحديثات لتطبيق واتساب للأعمال ميزة “إسكات المتصلين المجهولين”، وهي ميزة تعزز الخصوصية وتمنح المستخدمين السيطرة على المكالمات الواردة، تساعد هذه الميزة على حجب المكالمات غير المرغوب فيها والمكالمات الخادعة والمكالمات الواردة من أشخاص مجهولين، مما يعزز مستوى حماية المستخدمين.

ميزات جديدة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة

ستوفر ميتا قريبًا ميزات جديدة مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتيح هذه الميزات للشركات إرسال رسائل مخصصة مثل المواعيد والتحديثات الخاصة بعروض العطلات لعملائها، مقابل رسوم محددة، هذه التحسينات تهدف إلى تيسير التواصل مع العملاء وتعزيز جهود التسويق الهدف.

تحقيق الدخل من خدمات التراسل الفوري وأهمية الرسائل التجارية

تعتبر الرسائل التجارية الآن الركيزة التالية لشركة ميتا في تحقيق الدخل من خلال تطبيقات التراسل الفوري، بما في ذلك واتساب ومسنجر، تعمل شركة ميتا على تطوير استراتيجية تسمح للشركات بتعزيز التواصل التجاري وزيادة الإيرادات من خلال الاستفادة من مزايا الرسائل التجارية.

إطلاق خدمة “ميتا كوست بلس” لنظارات الواقع الافتراضي

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت ميتا عن إطلاق خدمة “ميتا كوست بلس”، وهي خدمة اشتراك شهري مخصصة لنظارات الواقع الافتراضي التابعة للشركة، تتيح هذه الخدمة للمستخدمين الاستفادة الكاملة من إمكانيات الواقع الافتراضي بأسعار معقولة.