واتساب يستعد لإطلاق ميزة ثورية جديدة لمستخدمي Android وiOS في المكالمات الصوتية والفيديو

في إطار واتساب المستمرة لتحسين تجربة المستخدم، يعمل تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، على ميزة جديدة (قيد التطوير) تمكّن المستخدمين من مشاركة الملفات الصوتية ومنها الموسيقى أثناء إجراء مكالمات الفيديو، وتمكن الميزة الجديدة، وفقاً لموقع “wabetainfo” المتخصص، جميع المشاركين في مكالمة الفيديو من الاستماع بشكل جماعي إلى الموسيقى، وذلك بفضل خيار جديد مرافق لها يسمح بمشاركة الشاشة مع الآخرين.

وتظهر هذه الميزة لمستخدمي الإصدار رقم “2.23.26.18” من التطبيق الخاص بنظام تشغيل أندرويد، وتسعى من خلالها المنصة نحو خلق بيئة تفاعلية في مكالمات الفيديو مع الأصدقاء، أو حتى في اجتماعات العمل بمشاركة الملفات الصوتية الأخرى.

طريقة استخدام الميزة

لمشاركة ملف صوتي أثناء مكالمة فيديو على واتساب، سيحتاج المستخدم إلى اتباع الخطوات التالية:

فتح تطبيق واتساب. بدء مكالمة فيديو مع أحد الأصدقاء أو مجموعة من الأصدقاء. النقر على أيقونة “مشاركة الشاشة” في أسفل الشاشة. اختيار الملف الصوتي الذي تريد مشاركته.

بمجرد مشاركة الملف الصوتي، سيتمكن جميع المشاركين في المكالمة من الاستماع إليه.

فوائد الميزة

تتمثل فوائد ميزة مشاركة الملفات الصوتية في مكالمات الفيديو على واتساب في الآتي:

خلق بيئة تفاعلية أكثر: تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين الاستماع إلى الموسيقى أو أي ملفات صوتية أخرى معًا أثناء إجراء مكالمة فيديو، يمكن أن يساعد ذلك في خلق بيئة أكثر تفاعلية وتعاونية في المكالمات، خاصةً بين الأصدقاء أو زملاء العمل.

المشاركة الجماعية للمعلومات: يمكن استخدام الميزة الجديدة لمشاركة المعلومات المهمة أو الممتعة مع الآخرين أثناء إجراء مكالمة فيديو، على سبيل المثال، يمكن استخدامها لمشاركة محاضرة أو ندوة أو لمشاركة الموسيقى أو القصائد مع الأصدقاء.

الترفيه: يمكن استخدام الميزة الجديدة لمجرد الاستمتاع والاسترخاء مع الأصدقاء أو العائلة، يمكن استخدامها لمشاركة الموسيقى أو القصص أو أي ملفات صوتية أخرى تفضلها.

التوقعات المستقبلية

تشير التوقعات إلى أن ميزة مشاركة الملفات الصوتية في مكالمات الفيديو على واتساب ستصبح متاحة لجميع المستخدمين في المستقبل القريب، كما أنه من المحتمل أن يتم تطوير الميزة لتشمل دعم أنواع ملفات صوتية أخرى، مثل ملفات البودكاست أو ملفات الصوت المسجلة، حيث تعد ميزة مشاركة الملفات الصوتية في مكالمات الفيديو على واتساب ميزة جديدة ومبتكرة من شأنها أن تضيف قيمة كبيرة إلى التطبيق، من خلال هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة أكثر تفاعلية وتعاونية مع الأصدقاء والعائلة.