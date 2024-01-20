واتساب يختبر ميزة مبتكرة لمشاركة الملفات بدون رقم هاتف في أندرويد

تستعد واتساب لإطلاق ميزة ثورية في نسختها التجريبية على أندرويد، ستتيح هذه الميزة للمستخدمين تبادل الملفات بسهولة مع الأشخاص الذين يتواجدون بالقرب منهم، دون الحاجة لمعرفة أو استخدام رقم الهاتف.

كيفية عمل الميزة الجديدة

يتطلب استخدام هذه الميزة الجديدة من المستخدمين فتح نافذة مشاركة الملفات المخصصة داخل التطبيق، هذه النافذة تعرض قائمة بالأشخاص المتواجدين بالقرب، وتمكن المستخدم من اختيار المتلقي للملف، علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين التحكم في ظهور حساباتهم للآخرين عند استعمال هذه الميزة.

ضمان الخصوصية والأمان

تحرص واتساب على أمان وخصوصية المستخدمين، إذ تعتمد الميزة الجديدة على تقنية التشفير من طرف إلى طرف لضمان أمان نقل الملفات، بالإضافة إلى ذلك، تظل أرقام الهواتف مخفية أثناء عملية الإرسال، مما يوفر طبقة حماية إضافية للخصوصية.

تطبيقات الميزة في الحياة اليومية

يمكن لهذه الميزة أن تكون مفيدة في مواقف متعددة مثل مشاركة الملفات في الاجتماعات أو المحاضرات دون الحاجة لكشف رقم الهاتف الشخصي، ستسهل هذه الوظيفة تبادل المعلومات بشكل سريع وآمن.

التطورات المستقبلية والتوفر

ما زالت الميزة قيد التطوير في النسخة التجريبية لنظام أندرويد، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل إتاحتها على نطاق واسع، كما يبقى غير واضح ما إذا كانت ستتوفر في المستقبل لمستخدمي أجهزة آيفون.