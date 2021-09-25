لا تضغط عليها.. واتساب يحذر من رسالة احتيالية منتشرة تخترق حسابك في ثوانٍ

بالغم من التحديثات التي يتم إطلاقها باستمرار من قبل تطبيق واتساب، التي تتعلق بالأمان والخصوصية وغيرها، إلا أن خبراء الأمن السيبراني، حذروا مجددًا من إمكانية تعرض حسابك على الهاتف لاختراق أو سرقة من خلال خداعك عبر رسالة خطيرة منتشرة على WhatsApp، في حالة الضغط عليها يمكنها تنزيل برامج ضارة، تعرض التطبيق للهاكرز، بالإضافة إلى تخريب الموبايل الخاص بك، لذلك حذروا بشدة من الضغط على تلك الرسالة والوقوع في الفخ.

تفاصيل رسالة اختراق واتساب

وكشفت التقارير أن الرسالة الضارة التي قد تتسبب في اختراق حسابك في واتساب، تتمثل في حملة تصيد احتيالي مكتوبة باللغة الإسبانية وتطلب من المستلمين تنزيل نسخ من سجل WhatsApp الخاص بهم، من خلال الخداع عبر رابط ضار غير حقيقي، وفور ضغطك عليه، سيؤدي إلى تنزيل برامج خبيثة تلقائيًا عبر هاتفك، ومن ثم اختراق الجوال في وقت قصير جدًا، الأمر الذي قد يشكل خطرًا كبيرًا، لاسيما في حالة سرقة بيانات الحسابات المصرفية، وإليكم نص الرسالة للتحذير منها ومعرفتها:

Copia de seguridad de mensajes de WhatsApp * 913071605 Nº (xxxxx).

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كيفية الوقاية من اختراق حسابك

عدم النقر على رابط مشبوه في رسالة بريد إلكتروني. عدم الضغط على أي رابط ليس له أهمية لديك. الامتناع عن إضافة بياناتك الشخصية إذا طلب منك ذلك. حذف تلك الرسالة فورًا.

أما في حالة ضغطك عن طريق الخطأ على الرابط المشبوه عن طريق الخطأ، سيتعين عليك فحص جهازك باستخدام برنامج مكافحة فيروسات.