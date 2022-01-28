واتساب يتيح ميزة جديدة طال انتظارها لمسؤولي المجموعات

أتاح تطبيق واتساب الشهير لمسؤولي المجموعات ميزة جديدة طال انتظارها لأصحاب المجموعات، حيث سيسمح واتساب لمسؤولي المجموعات والدردشة الجماعية بحذف أي رسالة مباشرة، وذلك بدون الرجوع إلى صاحبها كوسيلة للتحسين من الإشراف على المجموعات.

وبفضل هذه الميزة سيتمكن مسؤولي المجموعات من حذف أي رسالة لا يراها مناسبة، وسيتم إخطار باقي جهات الدردشة، وفي الخانة التي حذفت منها الرسالة.

موعد صدور هذه الميزة

وسيكون هذه الميزة موجودة في تحديث واتساب التجريبي لمستخدمي أندرويد وios، حيث بعد حذف الرسالة ستظهر جهة الاتصال المسؤولة عن حذف الرسائل، ولكن لم يحدد تطبيق واتساب التابع لشركة ميتا المعروفة بفيسبوك سابقًا عن موعد صدور التحديث الأخير الذي يتضمن هذه الميزة الجديدة.

مميزات أخرى لواتساب

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتيح فيها واتساب ميزة حذف الرسائل حيث أتاح التطبيق في 2017 لأول مرة ميزة حذف الرسائل المرسلة بشكل نهائي، وبالإضافة إلى ذلك فقد أعلن واتساب مؤخرًا عن مميزات جديدة ضمن الرسائل المؤقتة، والتي يمكن من خلالها إنشاء محادثات بهذا التكوين.

وفي بداية شهر يناير الجاري قامت شركة واتساب باختبار ميزة تسمح للمستخدمين بنقل محفوظات الدردشة من الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد إلى ios، وتشترط عملية نقل الدردشات أن يكون لدى المستخدم تطبيق apple Move، وذلك في الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد.

كما أضاف تطبيق واتساب مؤخرًا ميزة عدم الإزعاج والتي تمكن المستخدم من اختيار جهة اتصال يحددها بنفسه، ويمكنهم مراسلته أثناء انشغاله في أمر ما، كما تمكن هذه الميزة على اختيار التطبيقات التي ترسل له إشعارات في أثناء تشغيله لوضع التركيز.