واتساب ويب qr code وكل ما تريد معرفته عنه

الدخول إلى واتساب ويب qr code من أكثر الطرق التي يبحث عنها عشاق الواتس وذلك من أجل متابعة رسائلهم في التطبيق الشهير من خلال جهاز الكمبيوتر في حال عدم الرغبة في استخدام الهاتف أو إجراء بعض الأعمال المتعلقة به ولكن من خلال الكمبيوتر، لذلك قام مطورو التطبيث بإتاحة الباركود ثنائي الأبعاد والذي سيمكنك وبكل سهولة من الدخول إلى واتساب ويب فقط من خلال مسحك للباركود باستخدام كاميرا الهاتف، وبالتالى ستحظى بالمزيد من الخصوصية بحيث لن يتمكن أحد من إختراق أو التجسس على الواتساب الخاص بك وذلك لصعوبة وصول أي شخص إلى مسح الباركود الخاص بك.

واتساب ويب qr code

يمكنك الدخول بإتباع بعض الخطوات السلسة التالية لكي تتمكن من استخدام واتساب ويب qr code بكل سهولة:

في البداية عليك التوجه إلى الموقع الخاص بواتساب ويب من خلال البحث عنه عبر متصفحك الشخصي.

فور ظهور واتساب ويب في قائمة نتائج البحث قم بالضغط عليه.

فور الضغط عليه سيظهر أمامك كود من اللون الأبيض والأسود على شكل مربع والمعروف باسم الباركود.

بعد تلك الخطوة قم بفتح هاتفك الجوال ومن ثم قم بفتح تطبيق واتساب.

فور فتح التطبيق على الهاتف قم بالبحث عن تبويب الثلاث النقاط الظاهر أمامك في الصفحة الرئيسية للتطبيق ون ثم قم بالضغط عليه.

ستظهر لك قائمة من الخيارات فور الضغط على هذا التبويب قم بالضغط على خيار واتساب ويب.

سيتم فتح كاميرا هاتفك بعد تلك الخطوة السابقة قم بتوجيه الكاميرا إلى الباركود الظاهر على شاشة جهاز الكمبيوتر ليتم مسح الكود.

فور قيام كاميرا لهاتف بقراءة الباركود سيتم فتح الواتساب الخاص بك بصورة مباشرة على جهازك الكمبيوتر.

وتعد تلك الطريقة السابقة من أفضل وأسهل الطرق التي تمكنك من فتح واتساب ويب qr code وبكل أمان.

وتعتبر الطريقة السابقة هي طريقة فتح واتساب ويب qr code في جميع أجهزة الأندرويد فقط.

فتح واتساب ويب

فكما ذكرنا سابقًا طريقة فتح واتساب ويب qr code في أجهزة الأندرويد سنتناول أيضًا كيفية فتحه في أجهزة الأيفون:

سيطلب منك في البداية البحث عن موقع واتساب ويب عبر متصفحك في جهاز PC الخاص بك.

عليك بعدها فتح هاتفك الأيفون والقيام بفتح تطبيق واتساب ومن ثم الضغط على تبويب الإعدادت الخاصة بالتطبيق.

من داخل قائمة الإعدادات ستجد العديد من الخيارات قم بالضغط على خيار واتساب ويب.

بعدها عليك الضغط على ok أو got it حسب الظاهر لك.

بعدها مباشرًة سيتم فتح كاميرا الأيفون لكي تتمكن من مسح الباركود الظاهر على جهاز PC.

قم بتوجيه كاميرا الهاتف إلى الباركود لكي يتم مسحه.

بعدها مباشرًة سيتم فتح الواتساب الخاص بك على جهاز PC وبكل أمان لكي تتمكن من متابعة جميع رسائك عبر واتساب ويب.

ومن خلال الخطوات السابقة نكون قد أوضحنا طريقة استخدام وفتح واتساب ويب qr code عبر أجهزة الأندرويد وIos.

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واتساب ويب للتجسس

من الممكن استخدام واتساب ويب qr code في التجسس من قبل البعض، بحيث من الممكن تشغيل الواتساب على الهاتف وعلى جهاز الكمبيوتر في آن واحد وهذا ما قد يساعد على التجسس، ولكن في المقابل توجد العديد من الطرق التي تعمل على حمايتك من أي تجسس أو هكر من خلال ظهور الإشعارات التي تنبهك باستخدام واتساب ويب أو العثور على بعض الأجهزة المجهولة في قائمة الأجهزة المتصلة بالواتساب وذلك يتم من خلال واتساب الجوال.

وسنتناول أفضل الطرق التي تمكنك من تجنب حدوث أي تجسس أثناء استخدام واتساب ويب qr code من خلال الخطوات الآتية:

في بداية هذه الخطوات عليك فتح تطبيق واتساب على جوالك الخاص.

البحث عن خيار الإعدادات داخل التطبيق ومن ثم الضغط عليه.

فور فتح الإعدادت الخاصة بالتطبيق ستظهر لك بعض الخيارات قم بالبحث عن خيار الأجهزة المرتبطة ومن ثم الضغط عليه.

يمنكنك بعدها الإطلاع على جميع الأجهزة المرتبطة لكي تتمكن من معرفة أي تسجيلات دخول مجهولة أو غير معروفة بالنسبة لك.

فور إيجاد أي أجهزة مجهولة قم بتسجيل الخروج من جميع الأجهزة غير المعروفة لكي تحظى بخصوصيتك وأمانك من جديد.

وبتلك الخطوات السابقة نكون قد أوضحنا طريقة معرفة واتساب ويب qr code في حال التجسس عليه وكيفية حمايته من الهكر.

تنزيل واتساب ويب

من الممكن تحميل واتساب ويب qr code لجميع أجهزة الكمبيوتر وبكل سلاسة من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا لكي تتمكن من الحصول عليه لجميع أجهزة التي تعمل بنظام ويندوز أو ماك، ولتتمكن بعد من تسجيل الدخول إلي واتساب ويب باستخدام الباركود من خلال الطرق الموضحة سابقًا، ولتحظى بإجراء محادثات والرد على جميع رسائك وبكل سهولة من خلال جهازك الكبيوتر دون الحاجة إلى فتح الجوال في كل مرة ترغب فيها بالرد على أي رسائل.

وفي نهاية المقال نكون قد تعرفنا على واتساب ويب qr code، وتعرفنا على كيفية فتحه وأيضًا كيفية حمايته من التجسس والحفاظ على أمانك وخصوصيتك عند استخدام واتساب ويب.