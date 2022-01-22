واتساب يتيح ميزة تُسعد المستخدمين تسمح بنقل الدردشات بين أجهزة أندرويد والآيفون قريبًا

تحديثات مستمرة وإضافات جديدة وتقنيات قادمة من واتساب استطاع من خلالها أن يلبي طموحات ومتطلبات مئات الملايين من المستخدمين حول العالم خلال الفترة الأخيرة، وسط توقعات بأن العام الجاري سيشهد توفير العديد من الخاصيات الجديدة التي ينتظرها المستخدمين، ففي الوقت الذي تم فيه إمكانية ربط حسابك بأكثر من هاتف في وقت واحد وتشغيله دون إنترنت، تم الكشف عن اختبار تقنية جديدة تسمح بنقل دردشاتك وأرشيفها بين أجهزة أندرويد وآي أو إس المشغل هواتف الآيفون.

تحديث قادم من واتساب

ووفقًا للتقارير الأجنبية التي تم نشرها مؤخرًا، فأشارت إلى أن تطبيق واتساب بدأ بالفعل في اختبار تقنية نقل الدردشات بين أجهزة أندرويد والآيفون على عدد محدود من المستخدمين في نسخة البيتا، وفور نجاحها سيتم تعميمها على جميع المنصات التابعة لها، ويتطلب تفعيل تلك الخاصية الخاصة بترحيل الأرشيفات أن يكون التطبيق مفتوحًا على الجهازين، ولن تحتاج إلى مزامنة البيانات والأرشيف على خدمة سحابية أخرى مثل جوجل درايف أو آي كلاود.

ومن المتوقع أن يتم إتاحة تلك التقنية الجديدة رسميًا خلال الأيام المقبلة على غرار ما قمت به شركة سامسونج التي أعلنت من قبل عن تقنية مماثلة لأجهزتها، تسمح بنقل أرشيف whasapp من أجهزتها إلى آيفون”والعكس، وكذلك مع مختلف الساعات الذكية أيضًا، وهو ما دفعنا خلال الفترة الماضية إلى الحديث إلى أنه من المتوقع أن يتم توسيع قاعدة النقل لتشمل جميع الهواتف العاملة بنظام الأندرويد وليس سامسونج فقط، وهو ما تحقق بالفعل خلال التقرير الأخير.

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يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه تقارير أخرى إلى أن منصة التراسل الفوري الشهيرة تنوي أيضًا إجراء عدد من التعديلات والتغييرات على شكل إشعارات التطبيق والدردشات في هواتف الآيفون، في حين ستتيح معينة التسجيلات الصوتية قبل إرسالها للتأكيد من صحتها لرفع الإحراج عن المستخدمين.