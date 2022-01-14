واتساب يكشف عن ميزة جديدة هي الأولى من نوعها لهواتف الأندرويد

بدأ تطبيق واتساب في اختبار العديد من الميزات والإضافات القوية المنتظر إطلاقها خلال الفترة المقبلة، فبعد أيام من الكشف عن إختبار عدد من التعديلات والتغييرات الجديدة على إشعارات الرسائل في نظام التشغيل ios الخاص بهواتف الآيفون، تم مؤخرًا الكشف عن ميزة جديدة هي الأولى من نوعها سيتم تفعيلها بهواتف الأندرويد، تُتيح الاستماع للرسائل الصوتية عند الخروج من المحادثة، وذلك وفقًا لأحدث التقارير الأجنبية التي تحدثت عن تفاصيلها.

تحديث منتظر من واتساب

وفيما يخص التحديث الجديد المنتظر من شركة ميتا على تطبيقها واتساب الشهير للتراسل الفوري، فيتعلق باختبار ميزة سيتم إطلاقها قريبًا لهواتف أندرويد، تُتيح لملايين المستخدمين من الإستماع إلى الرسائل الصوتية عند الخروج من المحادثة وتفقد قائمة واتساب الرئيسية، والتالي إتاحة القدرة على التحكم في تواجد تلك الرسائل والتحكم في تشغيلها أو توقفها أو الخروج منها.

وخطوات تعزيز الخصوصية

ومن ناحية أخرى، وفي ظل الاختراقات المستمرة من الهاكرز والمحتالين لحسابات الكثيرين في whatsapp والتحذيرات التي أطلقها التطبيق والخبراء للمستخدمين، يُمكن الآن تعزيز الخصوصية والحفاظ على حسابك باتباع بعض الإجراءات السريعة والبسيطة، ومنها قفل واتساب بشكل منفصل في هاتف آيفون، وهو ما يساعد بشكل مباشر على حماية رسائل وحسابك من الإطلاع عليها من قبل مستخدمي هاتفك أو في حالة فقدانه.

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كما يجب أيضًا مراعاة وضع رمزي فقل سري للتطبيق إن أمكن، كذلك تفعيل وضع التدمير الذاتي للرسائل التي لا تريد الاحتفاظ بها بعد مرور يوم واحد، بالإضافة إلى تشغيل خاصية التحقق بخطوتين للتحقق من رقم هاتفك، للمساعدة في إبعاد المزعجين والمتسللين عن حسابك.