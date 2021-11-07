واتساب وماسنجر وإنستجرام يبدأون بعرض علامة ميتا بأجهزة أندرويد وiOS

بواسطة إسلام عوض

أكد موقع gadgets 360 أن تطبيقات واتساب وماسنجر وإنستجرام قامت بعرض العلامة التجارية ميتا التي تتبع شركة فيس بوك، وذلك بحكم أن هذه التطبيقات تابعة للشركة الأم Facebook، وجاء هذا الإجراء من تطبيقات WhatsApp وInstagram وMessenger بعد أيام من تغيير إسم الشركة الرئيسية إلى ميتا Meta.

واتساب وماسنجر وإنستجرام يبدأون بعرض علامة ميتا بأجهزة أندرويد وiOS

واتساب وماسنجر وإنستجرام يبدأون عرض العلامة التجارية ميتا

واتساب وماسنجر وإنستجرام يبدأون بعرض علامة ميتا بأجهزة أندرويد وiOS 1 7/11/2021 - 12:18 ص

وكان مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي ومالك شركة فيس بوك والمنصات التابعة لها مثل واتس أب وإنستجرام وماسنجر ، قد أعلن في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي عن تغيير إسم شركة Facebook إلى إسم جديد وهو “ميتا” وتوقع زوكربيرغ وصول عدد مستخدمي metaverse لأكثر من مليار مستخدم خلال السنوات القادمة.

وتم بالفعل رصد علامة ميتا بالإصدارات التجريبية الأخيرة لتطبيق واتساب، وذلك على جميع أجهزة أندرويد و iOS، وكذلك الأمر لتطبيق إنستجرام وماسنجر، حيث بدأت تظهر العلامة التجارية الجديدة metaverse بشاشات البداية على أحدث الإصدارات لجميع المنصات التابعة لفيس بوك.

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وكان الرئيس التنفيذي لشركة واتس أب قد أعلن قبل أيام عن نشر العلامة التجارية الجديدة على تطبيق WhatsApp.

واتساب وماسنجر وإنستجرام يبدأون بعرض علامة ميتا بأجهزة أندرويد وiOS 2 7/11/2021 - 12:18 ص

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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