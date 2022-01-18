واتساب والتعتيم.. WhatsApp يُجهّز لميزة ثورية جديدة رائعة ويضيف أدوات جديدة

ما زال تطبيق المراسلات الفورية واتساب يبدع يوماً بعد يوم في إضافة ميزات جديدة، وذلك لمنافسة التطبيقات الأخرى، ولعدم عزوف المستخدمين عنه والذهاب إلى تطبيقات أخرى بها ميزات مشابهة، كما أن التحديثات المتتالية من تطبيق WhatsApp تأتي لكي يبقى دائماً في المقدمة، فالبرغم من بعض الشبهات المثارة حوله إلا أن واتس آب ما زال التطبيق الأول عالمياً من حيث أعداد المستخدمين النشطين.

ميزات واتساب الجديدة بأحدث إصدار تجريبي

هذا وأظهرت بعض المواقع المراقبة لتحديثات WhatsApp أن التطبيق بصدد إضافة ميزة جديدة تتعلق بالصور والفيديوهات، حيث تم اكتشاف ظهور قلمين جديدين بمحرر الصور المدمج في تطبيق واتس آب، الأمر الذي سيسمح للمستخدم بالرسم أو الكتابة أو الخربشة بخط سميك على الفيديوهات أو الصور، ودون الحاجة إلى برامج أخرى مساعدة.

كما يعمل تطبيق واتساب الآن على إضافة بعض الأدوات الجديدة في أحدث إصدار تجريبي خاص بالهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، ومن شأن هذه الأدوات أن تعطي للمستخدم القدرة على تعتيم بعض الصور، وذلك من أجل طمس الأجزاء الحساسة في لقطات الشاشة والتي لا يريد المستخدم إظهارها قبل إرسالها، مما يسهل عملية تداول بعض الصور أو لقطات الشاشة.

ويذكر أن WhatsApp قد أضاف قبل أيام قليلة ميزة الإتصال بدون إنترنت أو الأجهزة المرتبطة، بحيث أصبح المستخدم قادراً على إرسال واستقبال الرسائل من الأجهزة الأخرى دون الحاجة إلى اتصال الهاتف الأساسي بالإنترنت.

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