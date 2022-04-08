تطبيق واتساب يختبر ميزة الاقتراع لمجموعات العمل والعائلات

يعمل تطبيق واتساب خلال هذه الفترة على إنشاء ميزة فريدة في الإصدار التجريبي، حيث أنه من المتوقع أن يتم إطلاق تلك الميزة قريباً وفقاً لما نشره تقرير البيان الإماراتية، وكشف موقع “WABetaInfo” تفاصيل الميزة الجديدة والتي سوف تسمح للمستخدمين بإجراء استطلاعات رأي داخل المجموعات، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد على جميع مستخدمي التطبيق خلال المرحلة القادمة.

ميزة الاقتراع لمجموعات العمل والعائلات على واتساب

خلال الأسابيع القليلة القادمة سوف يرى المستخدمون على تطبيق الدردشة العالمي، ميزة الاقتراع التي يتم اختبارها حالياً على إصدار التطبيق التجريبي، حيث يتم عمل استطلاع الرأي في معظم التطبيقات العالمية مثل فيسبوك وتليجرام وتويتر وغيرها، لذا فقد حان الوقت للحصول على تلك الميزة الرائعة على WhatsApp.

الإصدار التجريبي 22.8.0.72

أشارت بعض التقارير أن تلك الميزة الرائعة قادمة إلى أجهزة أيفون، ومن المحتمل أن تشمل أجهزة أندرويد أيضاً، وأنه تم اختبار ميزة استطلاعات الرأي على الدردشات الجماعية في الإصدار التجريبي على التطبيق رقم 22.8.0.72 خلال الوقت الحالي.

سؤال و12 خيار للإجابة

مع التحديث التجديد لتطبيق واتساب سوف يكون مستخدمي التطبيق قادرين على إنشاء سؤال بخيارات مخصصة من أجل الردود، حيث يمكن للأشخاص الموجودين بالدردشة الجماعية بالتصويت عليها، وأن السؤال سوف يتضمن ما يصل إلى 12 خيار مختلف للإجابات.

والجدير بالذكر أن التطبيق المملوك لشركة “ميتا”، يحتوي على ميزة الاستطلاعات قيد التطوير لمدة من الوقت لحين الإصدار التجريبي الأخير، حيث تعتبر تلك الميزة من الميزات التي طال انتظارها، حيث من المتوقع أن تكون تلك الميزة الجديدة موضع ترحيب لمجموعات العمل والعائلات.

رؤية الاستطلاع والنتائج للأعضاء فقط

سوف تسمح الميزة الجديدة لأعضاء المجموعة فقط برؤية استطلاعات الرأي وكذلك النتائج المترتبة على الاستطلاع، ولم تكشف الشركة أو المطورن عن أي تفاصيل بشأن تلك الميزة الجديدة، وعن موعد تفعيل الميزة لجميع مستخدمي التطبيق خلال الفترة القادمة، وإذا كان سيتم طرحها على نطاق أوسع من الجمهور أم لا.

WhatsApp beta

غالباً ما تقوم الشركة المالكة لتطبيق الدردشة الفوري، بتجريب ميزاتها الجديدة على التطبيق التجريبي “WhatsApp beta”، وقد تستغرق الميزة بعض الوقت قد يصل إلى عدة شهور قبل طرحها لجميع المستخدمين، ومن الممكن أن تقوم الشركة بإلغاء الميزة قبل طرحها.

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