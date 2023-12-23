واتساب في المقدمة| WhatsApp يطلق 4 مزايا خرافية خلال العام الحالي 2023

ما زال تطبيق واتساب في مقدمة تطبيقات المراسلات الفورية، حيث أن أعداد مستخدميه تفوق الـ2 مليار مستخدم حول العالم، وذلك بخلاف التطبيقات الأخرى التي لا يزيد أعداد مستخدميها عن بضعة ملايين، ويقوم تطبيق WhatsApp بشكل دائم بإطلاق ميزات وتحديثات مستمرة لتلبية حاجات مستخدميه وليبقى دائماً في الصدارة.

بـ 4 أزرار مختلفة.. ميزة واتساب الجديدة تخطف الأنظار بضغطة واحدة على زر بشكل دبوس

أبرز تحديثات واتساب خلال 2023

وخلال العام الحالي 2023 أطلق العديد من التحديثات الهامة، ومن أهمها المزايا الأربعة التي نجملها لمتابعي موقع نجوم مصرية فيما يلي.

الميزة الأولى هي ميزة إرسال الصور بجودتها الأصلية، ولاستخدام هذا التحديث قم بالدخول على الواتساب وافتح الدردشة واختر الصورة التي تريد مشاركتها من معرض الصور في هاتفك وقبل الضغط انقر على أيقونة HD والموجودة أعلى شاشة معاينة الصورة، كما يمكنك تنشيط هذا الخيار بشكل دائم، من خلال اختيار جودة الصور، ولكن هذا يستهلك مزيد من البيانات.

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ميزة التحرير وإغلاق الدردشة

أما الميزة الثانية فهي ميزة تحرير الرسالة بعد إرسالها من أجل تعديلها، وذلك حال وجود خطأ إملائي في النص أو تغيير بعض الألفاظ الغير لائقة في الرسالة، ولكن خيار التعديل متاح خلال الـ15 دقيقة الأولى من إرسال الرسالة فقط.

الميزة الثالثة هي ميزة قفل دردشة معينة برمز خاص بها، الأمر الذي يمنع وصول المتطفلين لها، مما يضيف طبقة حماية خصوصية أكثر لمستخدمي واتساب، ويمكن استخدام هذه الميزة من خلال الذهاب إلى الدردشة التي تريد قفلها، ثم الذهاب للملف الشخصي ثم التمرير إلى أسفل للعثور على خيار قفل الدردشة.

الأجهزة المتعددة

الميزة الرابعة هي ميزة فتح WhatsApp على العديد من الأجهزة، وهذه الميزة تتيح للمستخدم فتح حسابه الخاص على أكثر من جهاز، وذلك من خلال مسح زمز QR على غرار تسجيل الدخول لـ WhatsApp Web.