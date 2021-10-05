واتساب في السعودية.. ما زال هناك خلل بالخدمة وبيان حول موعد عودة الخدمة لوضعها الطبيعي مرة أخرى

بسبب العطل الذي حدث في واتساب وفيس بوك وإنستجرام، وقعت حالة من الشلل شبه التام في العالم، ليبرهن هذا العطل على مدى أهمية وسائل التواصل الإجتماعي التي أصابها العطل لدى ملايين المستخدمين حول العالم، وما زالت أسباب العطل مجهولة حتى الآن بالرغم من خروج مارك وتعليقة على ما حدث خلال تدوينة له على تويتر.

ما زال هناك عطل في تطبيق واتساب بالسعودية

وبدأ واتس أب يعود بالفعل إلى العمل مرة أخرى بعد توقف دام لأكثر من ست ساعات تقريباً، ولكن لم يعد للعمل بحالته الطبيعية والعودة ما زالت تدريجية، وأعلنت المملكة العربية السعودية، أنه ما زل هناك صعوبة في الوصول إلى واتساب لدى بعض المستخدمين، ولكن وفي خلال 24 ساعة سوف يقوم تطبيق المراسلات الفورية الأكثر شعبية حول العالم بالعمل والعودة لوضعه الطبيعي مرة أخرى.

ولحين عودة واتساب آب للعمل مرة أخرى وعودته إلى حالته الطبيعية فهناك العديد من التطبيقات التي يمكن الجوء إليها، وهذا ما حدث بالفعل من ملايين المستخدمن بعد العطل.

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ومن أبرز هذه التطبيقات تطبيق تيلجرام، وهو من أكثر التطبيقات الآمنة والتي تحافظ على خصوصية المستخدمين، ويوفر خاصية غرف الدردشة والمحادثات الصوتية وتبادل الرسائل، وكذلك الأمر في تطبيق فايبر للاتصال، وغيرهما من العديد من التطبيقات.