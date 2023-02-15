واتساب فعلها وأطلق حزمة ثورية من المميزات التي كانت مطلباً لعشّاق الواتس آب

أعلن تطبيق المراسلات الفورية واتساب عن قيامة بطرح عدد من المميزات الهائلة، والتي قال عنها أنها تأتي من أجل التسهيل على المستخدمين في التواصل مع الآخرين والتعبير عن أنفسهم، ومن بين هذه المميزات تحديثات الحالة، حيث سيتمكن المستخدم من تحديد الجمهور الذي ستظهر له الحالة.

واتساب يعلن حزمة تحديثات ومميزات جديدة

وقال الواتساب أن الحالات التي ينشرها المستخدمون قد لا تكون مناسبة لجميع جهات الإتصال، ومن هنا فإنه سوف يتاح للمستخدم تحديث إعدادات الخصوصية واختيار من يشاهد حالته وذلك في كل مرة يقوم فيها بتحديث الحالة.

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كما أن الميزة الثانية تتعلق بالحالة الصوتية، حيث أصبح الآن بإمكان المستخدمين تسجيل رسالة صوتية لمدة 30 ثانية ثم مشاركتها في حالات واتساب، ومن المميزات والتحديثات التي طرحها التطبيق أيضاً، هي تفاعلات الحالة، وهذه طريقة سهلة للرد السريع على تحديثات الحالة التي ينشرها الأصدقاء.

حيث يمكن للمستخدم السحب لأعلى حتى يظهر رموز تعبيرية، ومن خلال هذه الرموز يتمكن المستخدم من الرد على أي حالة نشرها أحد جهات الإتصال، كما يمكن الرد على الحالة بالنص أو بالملصقات أو الرسائل الصوتية، كما أتاح واتساب ميزة معاينة الروابط قبل فتحها لمنح المستخدم فكرة عن مضمون الرابط، وهذه الميزة ما زالت قيد الإختبار والتجربة الآن.