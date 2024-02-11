واتساب ستسمح بالمراسلة عبر منصات مختلفة تماشيًا مع اللوائح التنظيمية للاتحاد الأوروبي

تستعد منصة واتساب المملوكة لشركة Meta لتقديم ميزة جديدة ستسمح بالمراسلة عبر منصات مختلفة، وهذا يعني أن مستخدمي واتساب سيكونون قادرين قريبًا على التواصل مباشرة مع مستخدمي تطبيقات أخرى مثل Telegram أو Signal، أو حتى تطبيقات أخرى مُماثلة.

على مدى العامين الماضيين، كانت واتساب تعمل على تطوير حل تقني لهذا التكامل مع ضمان بقاء معايير التشفير التام من طرف إلى طرف الصارم.

بينما يوفر هذا التغيير خيارًا أكبر للمراسلة، إلا أنه لم يكن فكرة واتساب بالكامل، بل هو تقييد على الشركة في الوقت الحالي، حيث صنّف تشريع الاتحاد الأوروبي الأخير شركة Meta كـ “حارس بوابة” للتقنية، ما يلزم واتساب بفتح منصة اتصالها خلال مهلة قدرت بـ 6 أشهر.

في إطار هذا السياق، تقوم واتساب حاليًا بتحديد كيفية عمل ميزة التشغيل المتبادل للمراسلة مع اقتراب الموعد النهائي لطرحها، وفي بداية سيكون الأمر محصورًا على الميزات الأساسية مثل تبادل النصوص والصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية والملفات بين الأفراد، بينما سيتم طرح ميزات أكثر تقدمًا مثل المكالمات والدردشات الجماعية لاحقًا.

ولكن الأهم من ذلك، يجب على المستخدمين الاشتراك في خدمة المراسلة عبر منصات مختلفة لتجنب “الرسائل غير المرغوب فيها والاحتيال”، وسيشهد المستخدمون الذين يشتركون في الخدمة المحادثات الواردة من منصات أخرى في قسم منفصل “محادثات الطرف الثالث” ضمن WhatsApp.

مقابل ذلك، ستحتاج تطبيقات المراسلة التي ترغب في الاتصال بواتساب إلى توقيع على الاتفاقيات والالتزام بشروط Meta، لذلك، سيستغرق الأمر بالتأكيد بعض الوقت لتطبيق هذه الميزة بالكامل، ولكن من المتوقع الحصول على خُطط مفصلة في شهر مارس القادم.

ومع ذلك، فإن التحديات التقنية والأمنية لربط تطبيقات المراسلة المشفرة كبيرة جدًا ومهمة للغاية وهي ليست بالسهلة.

وعلى الرغم من استعداد الشركة الكامل لطرح هذه الميزة، إلا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تصل لمنصات مختلفة، ومن المتوقع صدور تفاصيل رسمية حول قابلية التشغيل المتبادل على واتساب قريبًا.