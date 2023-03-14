واتساب حلها ومنع المتطفلين| أخيراً WhatsApp يطلق ميزته الثورية التي انتظرها المستخدمون طويلاً لمزيد من الخصوصية

بدأ تطبيق WhatsApp في طرح ميزة جديدة للحفاظ على خصوصية المستخدمين ومنع المتطفلين، وهذه الميزة انتظرها المستخدمون كثيراً، نظراً لأنها تعطي المستخدم مزيداً من الأمان والخصوصية، كما تأتي تلك الميزة الجديدة استمراراً للميزات والتحديثات التي يطلقها الواتساب بشكل دائم ومستمر.

ميزة واتساب 2.22.25.10 الجديدة لإظهار الإسم بدل الرقم

حيث أتاح واتساب في أحدث إصدار تجريبي له ميزة إخفاء رقم الهاتف عبر التطبيق واستبداله بالإسم، حيث كانت الأرقام تظهر قبل ذلك في قائمة الدردشة في حال تلقي رسالة من شخص ليس من ضمن جهة الإتصال، وكان لا يمكن إخفاء الرقم قبل هذه الميزة في الدردشات الجماعية، أما الآن فقد انتهت هذه المشكلة ولن يظهر الرقم مع إطلاق التحديث الجديد.

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وكان واتساب WhatsApp قد أطلق مؤخراً التحديث رقم 2.22.25.10 لأجهزة الأندرويد لتبديل الرقم باسم المستخدم في الرسائل الجماعية، وذلك من أجل التعرف على هوية مرسل الرسائل بالمحادثات الجماعية، وذلك على غرار الميزة الموجودة في تطبيق تيلجرام المنافس الأول للواتس أب.

ومع إطلاق هذه الميزة بشكل رسمي سيظهر المشاركين في المجموعات بأسمائهم بدلاً من رقم الهاتف، وذلك بالنسبة لجهات الإتصال الغير معروفة، كما تم إطلاق نسخة تجريبية أخرى لمستخدمي آي أو إس، وقريباً سوف يتم إقرارها.