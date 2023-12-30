واتساب تكشف عن أقوى ميزة يبحث عنها المستخدمين لحماية الخصوصية

تحديثات جديدة ومستمرة من منصة واتساب، لتوفير أكبر قدر من الميزات للمستخدمين، لاسيما فيما يتعلق بوسائل الأمان والخصوصية، حيث تم بالفعل توفير بعض الميزات الجديدة، في حيث يتم اختبار أخرى من المقرر إطلاقها رسميًا خلال الفترة القليلة المقبلة، وهو ما تم الكشف عنه خلال مؤخرًا، ومن أهمها ميزة عرض اسم المستخدم بدلًا من رقم الهاتف للحفاظ على الخصوصية، خاصةً إذا كان المستخدم لا يود الإفصاح عن معلومات الاتصال الخاصة به مع الآخرين.

ميزة قادمة من واتساب

وكشفت أبرز التقارير التقنية، أن واتساب تختبر ميزة “اسم المستخدم” في إصدار الويب الذي يعمل عبر المتصفح في أجهزة الحاسوب، مع العلم أنه تم إختبار تلك الميزة من قبل في النسخة التجريبية من التطبيق في الأجهزة المحمولة، وتهتم هذه الميزة في المقام الأول في إمكانية إنشاء معرّف مميز (اسم مستخدم) لكل حساب في التطبيق، الأمر الذي يساعد بشكل كبير على تحسين تجربة المستخدم عبر إلغاء الحاجة إلى مشاركة أرقام الهواتف.

وأضافت التقارير أيضًا بأن من المتوقع أن تحل أسماء المستخدمين المميزة للحسابات محلها، مع توفير أكبر قدر من الخصوصية للمستخدمين، حيث ستتيح لهم التواصل من دون الكشف عن أرقام هواتفهم الشخصية، ما يعني أن اسم المستخدم سيكون متاح عن رقم الهاتف، إذا كان المستخدم لا يود الإفصاح عن معلومات الاتصال الخاصة به مع الآخرين.

الخيار اختياري

ومن المقرر أن يتم إطلاق الميزة خلال الأيام المقبلة من خلال خيار جديد اختياري بشأن إنشاء اسم مستخدم للحساب، مع توفير كافة الإمكانات للمستخدم والصلاحيات في تفعيله أو إلغاء تفعيله في أي وقت، في الوقت الذي تم فيه إتاحة خيارات إضافية تتيح إمكانية البحث عن جهات الاتصال عبر اسم المستخدم، بالإضافة إلى البحث التقليدي بالاسم أو رقم الهاتف.

ومن الميزات الجديدة التي تختبرها منصة واتساب أيضًا وتنوي إطلاقها خلال الفترة المقبلة، فهي ميزة “الملف الشخصي البديل”،التي تهتم بتمكين المستخدمين من إخفاء معلوماتهم الشخصية عن الآخرين، من خلال السماح بإنشاء صورة واسم مختلفين يكونان مرئيين لجهات الاتصال التي لا يمنحها المستخدم صلاحية الاطلاع على معلومات ملفه الشخصي الأساسي، فضلًا عن عدد من الميزات الأخرى التي تتعلق بالرسائل الصوتية والدردشات ومكالمات الفيديو، مثلما تم مؤخرًا إتاحة تعديل الرسائل المرسلة، ومعاينة التسجيل الصوتي قبل إرساله إلى الجهة الأخرى.

يأتي هذا في الوقت الذي أصبح بإمكان أي مستخدم للتطبيق من إنشاء أكثر من حساب على الهاتف الواحد، وسهولة التبديل بينهما، شريطة وجود رقم أو شريحة اتصالات لكل رقم من أجل استقبال كود التفعيل الخاص بالحساب الجديد بكل سهولة، ومن ثم البدء في استخدام الحساب بشكل سلس دون أي معاناة في أي وقت.