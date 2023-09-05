واتساب تقرر حظر فئتين من استخدام تطبيقها.. هل أنت منهم؟

أعلنت خدمة التراسل الفوري واتساب، أنها ستعمل على حظر حساب كل من يقوم باستخدام نسخة غير رسمية من تطبيق المراسلة، أو من يقوم بجمع البيانات بطريقة غير شرعية.

حظر حسابك في واتساب _ صورة تعبيرية المصدر: اسكرين ميكس

حظر حسابات واتساب

وذكرت واتساب المملوكة لشركة ميتا، عبر مدونتها الرسمية، أنها سترسل رسالة تحذر فيها هاتين الفئتين من المستخدمين، قائلة: إذا استلمت رسالة داخل التطبيق تفيد بأن حسابك محظور مؤقتًا، فيعني هذا، أنك قمت بأحد أمرين:

الأول أنك على الأرجح تستخدم إصدارًا غير رسمي من واتساب.

والآخر أنك ربما تكون قمت بجمع معلومات، وهو ما يُسمى باسم استخلاص البيانات.

طريقة فك الحظر إذا تعرضت لذلك

وأوضحت واتساب أنها ستمهل هؤلاء الأشخاص فرصة للتخلص من الحظر، عن طريق التوقف عن استخدم التطبيق غير الرسمي، وأن يتوقف المستخدم عن المشاركة في استخلاص البيانات بعد الحظر المؤقت، وإذا لم يقم بفعل ذلك، فقد يتم حظر حسابه من استخدام واتساب نهائيًا.

وبينت سبب حظر الحسابات التي تستخدم تطبيقات غير رسمية، أو التي تقوم باستخلاص البيانات، بأنها تضع أمانتها وسلامة معلوماتها في خطر؛ ولذا فإن الشركة لا توفر الدعم لتلك التطبيقات.