تقنية

واتساب تقرر حظر فئتين من استخدام تطبيقها.. هل أنت منهم؟

محمد النجار

أعلنت خدمة التراسل الفوري واتساب، أنها ستعمل على حظر حساب كل من يقوم باستخدام نسخة غير رسمية من تطبيق المراسلة، أو من يقوم بجمع البيانات بطريقة غير شرعية.

- صورة 1 - واتساب تقرر حظر فئتين من استخدام تطبيقها.. هل أنت منهم؟

حظر حسابك في واتساب _ صورة تعبيرية المصدر: اسكرين ميكس

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حظر حسابات واتساب

وذكرت واتساب المملوكة لشركة ميتا، عبر مدونتها الرسمية، أنها سترسل رسالة تحذر فيها هاتين الفئتين من المستخدمين، قائلة: إذا استلمت رسالة داخل التطبيق تفيد بأن حسابك محظور مؤقتًا، فيعني هذا، أنك قمت بأحد أمرين:

طريقة فك الحظر إذا تعرضت لذلك

وأوضحت واتساب أنها ستمهل هؤلاء الأشخاص فرصة للتخلص من الحظر، عن طريق التوقف عن استخدم التطبيق غير الرسمي، وأن يتوقف المستخدم عن المشاركة في استخلاص البيانات بعد الحظر المؤقت، وإذا لم يقم بفعل ذلك، فقد يتم حظر حسابه من استخدام واتساب نهائيًا.

وبينت سبب حظر الحسابات التي تستخدم تطبيقات غير رسمية، أو التي تقوم باستخلاص البيانات، بأنها تضع أمانتها وسلامة معلوماتها في خطر؛ ولذا فإن الشركة لا توفر الدعم لتلك التطبيقات.

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محمد النجار

تخرجت في كلية الإعلام بجامعة الأزهر، أهوى الكتابة منذ الصغر، وعملت في بعض الصحف كجريدتي الوطن والوفد،، ولدي مهارات مثل: مهارات الكمبيوتر، والتدقيق اللغوي، وكتابة المحتوى بكل أنواعه، وحصلت على دورات في الكتابة، وبرامج التصميم والمونتاج.

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