أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب عن تحديث جديد لتطبيقها يسهل على المستخدمين البحث عن القنوات بشكل أفضل وأكثر دقة، يمكن للمستخدمين الآن تصفية القنوات في القسم المخصص لها داخل التطبيق حسب بلدانهم أو بلدان أخرى واستخدام خيار “عالمي” لعرض كافة القنوات، كما يمكنهم تصفية القنوات بناءً على النشاط والشعبية أو البحث عن القنوات مباشرة بإستخدام شريط البحث، هذا التحديث يجعل من السهل على المستخدمين العثور على القنوات التي تهمهم والإشتراك فيها بسرعة وسهولة.

"واتساب تفتح أفاقًا جديدة" .. اكتشف العالم مع خاصية البحث المتقدم عن القنوات! المصدر: موقع الزبدة الإخباري

توفير ميزة القنوات وخيارات بحث متقدمة للمستخدمين

وبالفعل بدأت واتساب إتاحة التحديث الجديد للمستخدمين في متجري جوجل بلاي لأجهزة أندرويد وآب ستور لهواتف آيفون، ومن المتوقع أن يصل هذا التحديث تدريجياً إلى المستخدمين خلال الأيام القليلة المقبلة، يأتي هذا التحديث مع خيارات جديدة تسهل استكشاف القنوات المتاحة داخل تطبيق واتساب بسهولة، حيث يمكن للمستخدمين البحث والإنضمام إلى القنوات التي تناسب اهتماماتهم دون الحاجة إلى معرفة مسبقة عنها، ويجب الإشارة إلى أن “القنوات Channels” هي ميزة جديدة في واتساب تسمح للمشرفين على القنوات بإرسال رسائل إلى المتابعين، ويمكن للمستخدمين التفاعل مع هذه الرسائل بإستخدام الوجوه التعبيرية دون أن تظهر بياناتهم الشخصية، مما يوفر لهم تجربة أمنية وخصوصية محسنة عند استخدام هذه الميزة الجديدة.

واتساب توفر خدمة القنوات في تسع دول قريبًا

وفي الوقت الحالي توفر واتساب ميزة القنوات في تسع دول مختلفة، وهذه الدول تشمل مصر والمغرب وتشيلي وكولومبيا وكينيا وماليزيا وبيرو وسنغافورة وأوكرانيا، وقد قدمت المنصة وعدًا بتوسيع توفير هذه الميزة إلى المزيد من الدول تدريجياً حتى نهاية هذا العام، ومع ذلك يجري العمل على تحسين تجربة المستخدم والميزة ذاتها قبل البدء في إطلاقها على نطاق أوسع، هذا يعكس التفاني الدائم لواتساب في تقديم تجارب أفضل وأكثر أمانًا لمستخدميها وتحسين خدماتها لتلبية احتياجاتهم المتزايدة.