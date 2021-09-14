واتساب تعلن عن ميزة تحويل الرسائل الصوتية الى نصوص مكتوبة

يتساءل الكثير من رواد موقع واتساب الاجتماعي عن حقيقة توفر خدمة تحويل الرسائل الصوتية الى نصوص مكتوبة في تطبيق واتساب، حيث شهدت الايام الاخيرة اعلان شركة واتساب في تقرير خاص بها أن واتساب سوف تعمل على تطوير النسخة الجديدة من التطبيق والذي من المقرر ان يأتي بالكثير من التحديثات من أهمها تقديم ميزة نسخ مكتوب للرسائل الصوتية المستلمة، وهي الخدمة الحديثة المتطورة التي تساعد المستخدم في قراءة المقطع الصوتي الذي تم ارساله بدون الحاجة الى تشغيله بصوت عالي، وهي الاخبار التي اثارت الجدل بشكل كبير، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال تفاصيل ميزة تحويل الرسائل الصوتية الى نصوص مكتوبة في تطبيق واتساب.

تحويل الرسائل الصوتية الى نصوص مكتوبة في واتساب

تبعا لما تم الاعلان عنه من قبل شركة واتساب أن الشركة حاليا تقوم بالعمل على تقديم ميزة جديدة يتم اختبارها على نظام IOS والتي تعد قيد التطوير حاليا، وهي ميزة تحويل الرسائل الصوتية التي يتم ارسالها الى نصوص مكتوبة ليتم قراءتها بسهولة بدون الحاجة الى سماعها، ولكن لما تقم الشركة بالإعلان عن موعد طرح هذه النسخة التجريبية بالنسبة لمستخدمي هواتف الاندرويد او هواتف الآيفون.

ميزة تحويل الرسائل الصوتية الى نصوص من شركة واتساب

وهذه الميزة الجديدة تبعا لما أعلنت عنه قطاعات WABetaInfo أنها تعمل من خلال تحويل وارسال البيانات الخاصة بالكلام الى آبل، وذلك ليتم معالجة الطلبات الخاصة بك، حيث لا يتم ارسالها الى الشركة الأم فيسبوك، ونجد ان هذه الميزة لم يتم الاعلان عن تطبيقها رسميا من قبل شركة واتساب، ولكنها قيد التطوير والاختبار حاليا ليتم طرح وجهات النظر وانطباع المستخدمين لها. كما أكدت انه في حالة تطبيقها سوف يتم العمل على حماية الرسائل الصوتية من خلال التشفير.