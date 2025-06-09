واتساب تطلق ميزة جديدة تهم الملايين.. التحكم في الوسائط المحملة تلقائيا

بدأت شركة واتساب في اختبار ميزة جديدة منذ أبريل الماضي تتيح للمستخدمين اختيار جودة الصور ومقاطع الفيديو التي يتم تحميلها تلقائيًا على أجهزتهم.

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع WABetaInfo، بدأت الميزة بالفعل بالوصول إلى بعض مستخدمي هواتف أندرويد المشتركين في البرنامج التجريبي لتطبيق واتساب، وذلك ضمن النسخة رقم 2.25.18.11، مع خطط لتوسيع نطاق الإطلاق التجريبي خلال الأسابيع المقبلة.

كيفية تفعيل الميزة

يمكن للمستخدمين التجريبيين الذين حصلوا على التحديث الجديد العثور على هذه الخاصية ضمن إعدادات واتساب من خلال:

الإعدادات > التخزين والبيانات > جودة التحميل التلقائي، وهي تظهر مباشرة أسفل خيار “جودة تحميل الوسائط”.

وتوفر الميزة خيارين لتحميل الوسائط تلقائيًا:

الجودة القياسية (Standard Quality): حيث يتم تحميل نسخة مضغوطة من الصورة أو الفيديو.

جودة HD: حيث يتم تحميل الوسائط بدقة عالية كما أرسلها الطرف الآخر.

الجدير بالذكر أنه حتى في حال اختيار الجودة القياسية للتحميل التلقائي، سيظل بإمكان المستخدم لاحقًا عرض النسخة عالية الجودة يدويًا من داخل المحادثة، طالما أن تلك النسخة لا تزال محفوظة على خوادم واتساب.

نظام جديد لتحميل الوسائط بدقة عالية

أشار التقرير أيضًا إلى أن واتساب اعتمد نظامًا جديدًا عند إرسال الوسائط بدقة عالية، يتمثل في عملية تحميل مزدوج للملفات، فعندما يقوم المستخدم بإرسال صورة أو فيديو بجودة HD، يقوم التطبيق تلقائيًا بإنشاء نسختين من الملف (واحدة بجودة قياسية وأخرى بجودة عالية) وتحميلهما معًا على خوادمه.

يأتي هذا التغيير نتيجة التشفير التام بين الطرفين (End-to-End Encryption) الذي يمنع واتساب من ضغط الملفات على خوادمه مباشرة، وبالتالي يكون على الجهاز المرسل أن يتولى مهمة تحميل النسختين بنفسه.

وفي المقابل، إذا اختار المستلم “الجودة القياسية” في إعدادات التحميل التلقائي، فسيتم تنزيل النسخة المضغوطة فقط وفك تشفيرها على جهازه، بينما ستبقى النسخة العالية الجودة متاحة له يدويًا إن أراد.

خطوة نحو تحسين التحكم في استهلاك البيانات

تعد هذه الخطوة من واتساب جزءًا من جهودها لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في استهلاك البيانات وجودة الوسائط، خاصة في ظل الفروق الكبيرة في سرعات الإنترنت وسعة التخزين المتاحة بين المستخدمين حول العالم، ومن المتوقع أن تصل الميزة قريبًا إلى جميع المستخدمين بعد انتهاء فترة الاختبارات.