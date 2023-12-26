واتساب تختبر مزايا جديدة تخدم أكثر من 500 مليون مستخدم

تختبر منصة التراسل الأهم والأشهر عالمياً “واتساب” مزايا جديدة بالقنوات Channels، هذه المزايا تم رصدها ببعض الإصدارات التجريبية الأخيرة للتطبيق، وتتيح لمستخدمي القنوات عدة خصائص تمكنهم من مشاركة محتواهم بسهولة ويسر.

مشاركة المنشورات داخل القنوات

وتأتي على رأس المزايا الجديدة التي يختبرها “واتساب”، إتاحة إمكانية مشاركة المنشورات من داخل القنوات كحالة داخل التطبيق مع واجهة مستخدم جديدة لتلك الوظيفة، ومن خلال ذلك سيتم عرض المنشور داخل إطار محدد، كما سيتم عرض اسم القناة التي تم مشاركة المحتوى منها، كما سيتم إضافة أداة سريعة للانتقال بشكل مباشر لهذه القناة.

التغيرات الجديدة المزمع إطلاقها قريباً، تبدو مشابه بشكل كبير لما يقدمه تطبيق “إنستجرام” التابع أيضاً لشركة “ميتا”، صاحبة تطبيق “واتساب”، حيث يتم عرض الواجهة نفسها عند مشاركة المنشورات كحالات، وتساهم هذه المزايا في تقريب الاختلافات بين كافة تطبيقات شركة “ميتا”، كما ستعزز تجربة المستخدم في كل تطبيق.

استطلاع الرأي وتجميع الصور

كما سيختبر “واتساب” أيضا مزيا استطلاعات الرأي وتجميع الصور التي تُنشر دفعة واحدة داخل القنوات، وسيكون العرض في شكل ألبوم يعرض بشكل تلقائي لتسهيل عملية التصفح كما هو متبع في المحادثات الفردية والمجموعات.

يذكر أن ميزة القنوات كانت قد أطلقها تطبيق “واتساب” خلال العام الجاري، وقدمت خدماتها لأكثر من 500 مليون مستخدم خلال الشهور الأولى من إطلاقها، ليقدم من خلالها أصحاب القنوات المحتوى الذين يرغبون في مشاركته، ويمكن للملايين التفاعل معه بالوجوه التعبيرية دون الكشف عن هوياتهم.

ومن المتوقع وفقاً لما كشفته بعض التقارير، أن تضيف شركة “ميتا” صاحبة تطبيق “واتساب” الإعلانات للتطبيق في قسم المستجدات، بالشكل الذي يظهر الحالات وتحديثات القنوات.