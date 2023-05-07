تقنية

واتساب الأعمال يضم مزايا رهيبة غير موجودة في واتساب الأخضر.. ربما تعجبك

مصطفى أحمد

ربما لا يعرف الكثير من الأشخاص، عن المميزات القوية التي يضمها واتساب الأعمال الخاضع لشركه ميتا “فيسبوك” وهو مصرح رسمياً من الشركة، مثل الواتساب الأخضر، ولكنه يحتوي على عدة إضافات تخص أصحاب الأعمال والشركات، حيث يمكنهم ربط الأنشطة المختلفة بالأعمال الخاصة بهم،  والتمتع بتجربة دردشة غير مسبوقة في واتساب العادي، ويضيف التطبيق شريط جديد به عدة أدوات يمكنك من خلالها إنشاء إعلان على واتساب وفيسبوك، في نفس الوقت، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على أبرز مزايا واتساب الأعمال.

واتساب الأعمال يضم مزايا رهيبة غير موجودة في واتساب الأخضر.. ربما تعجبك

مزايا شريط الأدوات

يعتبر تطبيق واتساب الأعمال من أفضل وأسهل تطبيقات المراسلة الشخصية والفورية، حيث يمكنك من خلاله مشاركة الأعمال والصور ومقاطع الفيديو المستندات بين الأشخاص، كما يحتوي على عدة مزايا رهيبة تساعد الأشخاص خلال استخدمتهم اليومية.

واتساب الأعمال يضم مزايا رهيبة غير موجودة في واتساب الأخضر.. ربما تعجبك
واتساب الأعمال يضم مزايا رهيبة غير موجودة في واتساب الأخضر.. ربما تعجبك

ميزة إنشاء إعلان

تعتبر ميزة إنشاء إعلان من أفضل الإضافات القوية التي يضمها تطبيق واتساب الأعمال حيث يمكنك الوصول لعدد كبير من الأشخاص الجدد عبر موقع عبر فيسبوك وانستقرام باستخدام الإعلانات التي تقودها وتربطها بواتساب الأعمال، وهى ميزه قد تساعد الكثير من أصحاب الشركات، ويمكنك تفعيلها من خلال الضغط على شريط المهام الموجود بجوار أيقونة الدردشة.

واتساب الأعواتساب الأعمال يضم مزايا رهيبة غير موجودة في واتساب الأخضر.. ربما تعجبكمال يضم مزايا رهيبة غير موجودة في واتساب الأخضر: ربما قد تعجبك
واتساب الأعمال يضم مزايا رهيبة غير موجودة في واتساب الأخضر.. ربما تعجبك

ميزة أدوات الأعمال

ميزه أدوات الأعمال من أفضل المزايا التي يضمها تطبيق الأعمال، وهى قائمة تحتوي على ملف النشاط التجاري الذي يمكنك من خلاله متابعة وإدارة العناوين.

واتساب الأعمال يضم مزايا رهيبة غير موجودة في واتساب الأخضر.. ربما تعجبك
واتساب الأعمال يضم مزايا رهيبة غير موجودة في واتساب الأخضر.. ربما تعجبك

كما يضم ميزة الكتالوج والذي يمكنك من خلالها عرض منتجات شركتك أو أعمال والخدمات التي تقدمها عبر التطبيق وفيسبوك وانستجرام.

واتساب الأعمال يضم مزايا رهيبة غير موجودة في واتساب الأخضر.. ربما تعجبك
واتساب الأعمال يضم مزايا رهيبة غير موجودة في واتساب الأخضر.. ربما تعجبك

ميزة رسالة الترحيب

تتميز رسالة الترحيب بواتساب الأعمال، حيث يمكنك كتابة رسالة ترحبيه أول صورة ترحيب للأصدقاء الجدد.

واتساب الأعمال يضم مزايا رهيبة غير موجودة في واتساب الأخضر: ربما قد تعجبك
واتساب الأعمال يضم مزايا رهيبة غير موجودة في واتساب الأخضر: ربما قد تعجبك
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مصطفى أحمد

حاصل على كلية تجارة، أعمل في عدة مواقع منذ سنوات، وأهتم بتغطية الأخبار الحصرية لحظة بلحظة.

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