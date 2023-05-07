واتساب الأعمال يضم مزايا رهيبة غير موجودة في واتساب الأخضر.. ربما تعجبك

ربما لا يعرف الكثير من الأشخاص، عن المميزات القوية التي يضمها واتساب الأعمال الخاضع لشركه ميتا “فيسبوك” وهو مصرح رسمياً من الشركة، مثل الواتساب الأخضر، ولكنه يحتوي على عدة إضافات تخص أصحاب الأعمال والشركات، حيث يمكنهم ربط الأنشطة المختلفة بالأعمال الخاصة بهم، والتمتع بتجربة دردشة غير مسبوقة في واتساب العادي، ويضيف التطبيق شريط جديد به عدة أدوات يمكنك من خلالها إنشاء إعلان على واتساب وفيسبوك، في نفس الوقت، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على أبرز مزايا واتساب الأعمال.

مزايا شريط الأدوات

يعتبر تطبيق واتساب الأعمال من أفضل وأسهل تطبيقات المراسلة الشخصية والفورية، حيث يمكنك من خلاله مشاركة الأعمال والصور ومقاطع الفيديو المستندات بين الأشخاص، كما يحتوي على عدة مزايا رهيبة تساعد الأشخاص خلال استخدمتهم اليومية.

ميزة إنشاء إعلان

تعتبر ميزة إنشاء إعلان من أفضل الإضافات القوية التي يضمها تطبيق واتساب الأعمال حيث يمكنك الوصول لعدد كبير من الأشخاص الجدد عبر موقع عبر فيسبوك وانستقرام باستخدام الإعلانات التي تقودها وتربطها بواتساب الأعمال، وهى ميزه قد تساعد الكثير من أصحاب الشركات، ويمكنك تفعيلها من خلال الضغط على شريط المهام الموجود بجوار أيقونة الدردشة.

ميزة أدوات الأعمال

ميزه أدوات الأعمال من أفضل المزايا التي يضمها تطبيق الأعمال، وهى قائمة تحتوي على ملف النشاط التجاري الذي يمكنك من خلاله متابعة وإدارة العناوين.

كما يضم ميزة الكتالوج والذي يمكنك من خلالها عرض منتجات شركتك أو أعمال والخدمات التي تقدمها عبر التطبيق وفيسبوك وانستجرام.

ميزة رسالة الترحيب

تتميز رسالة الترحيب بواتساب الأعمال، حيث يمكنك كتابة رسالة ترحبيه أول صورة ترحيب للأصدقاء الجدد.