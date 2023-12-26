«واتساب» اختبار التغييرات الجديدة الخاصة بميزة القنوات

أعلنت منصة المراسلة الفورية “واتساب” عن بعض التغييرات الجديدة في ميزة القنوات (Channels)، وذلك وفقًا للتحديثات الأخيرة التجريبية للتطبيق.

أحد التغييرات البارزة هو إمكانية مشاركة المنشورات من داخل القنوات كحالة داخل التطبيق، مع واجهة مستخدم جديدة لتلك الوظيفة.

كما سيتم عرض المنشورات في إطار محدد يعرض اسم القناة التي تمت مشاركة المنشور منها، وسيتم تضمين زر يمكن النقر عليه للانتقال مباشرة إلى القناة المرتبطة، ومن الواضح أن واجهة المشاركة مشابهة لتلك التي تستخدمها منصة “إنستجرام” عند مشاركة المنشورات كحالات.

الهدف من تلك التحديثات التكامل بين جميع منصات ميتا

يهدف هذا التحديث إلى توحيد تجربة المستخدم بين المنصات المختلفة التابعة لشركة “ميتا”، وذلك من خلال سد الفجوة بينها.

بالإضافة إلى ذلك يتم حاليًا اختبار إضافة ميزة استطلاعات الرأي وتجميع الصور داخل القنوات في ألبوم تلقائي, حيث ستسهل تلك الميزة استعراض الصور والتفاعل معها بسهولة، تمامًا كما يحدث في الدردشات الفردية والمجموعات.

تم إطلاق ميزة القنوات في وقت سابق من هذا العام على نطاق عالمي، وتتيح للمستخدمين مشاركة المحتوى مع مجموعة واسعة من المستخدمين الذين يمكنهم التفاعل مع المنشورات في القنوات باستخدام الوجوه التعبيرية، دون الكشف عن هويتهم.

500 مليون مستخدم نشط خلال شهر

حظيت ميزة القنوات بشعبية واسعة بين مستخدمي واتساب، وأعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، أن عدد المستخدمين النشطين شهريًا للقنوات في واتساب قد تجاوز 500 مليون مستخدم بحلول نهاية نوفمبر الماضي.

كما أشارت بعض التقارير إلى أن “ميتا” تعتزم إضافة الإعلانات في المستقبل إلى واتساب، حيث ستظهر في قسم المستجدات الخاص بالحالات وتحديثات القنوات.