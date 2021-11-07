واتساب أجرى 3 تحديثات جديدة يجب أن تعرفها

أجرى واتساب WhatsApp على مدار الأشهر القليلة الماضية بعض التغييرات تلبية لرغبات المستخدمين ولمنحهم أفضل تجربة، فقد أضاف أشهر وأكبر تطبيق مراسلة في العالم ، محرر الوسائط إلى تجربة واتس آب الويب، حيث يمكن للمستخدمين الآن تحرير الصور على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم كما يفعلون في التطبيق.

تحديثات واتساب الجديدة

وقالت شركة واتساب ان المستخدمون كان بإمكانهم التبديل بين الهاتف والكمبيوتر ، ولكنهم إذا أرادوا تعديل صورة لإرسالها، فلم يكن متاحًا ذلك سابقًا على واتساب ويب، وكان يتعين على المستخدم العودة إلى الهاتف، ولكن غيّر WhatsApp هذا الآن.

وقالت شركة واتس آب أنها حسّنت أيضًا كيف يمكن للمستخدم المعاينة الكاملة للروابط عند إرسالها ، وكذلك يمكنه عند تلقي رابط معرفة أكثر حول ما أرسله أو ما هو على وشك رؤيته أو قراءته.

وأما التحديث الآخر فهو متعلق بالملصقات، حيث أصبح العثور على الملصق المناسب بشكل أسرع وأسهل، فعند الرغبة في ارسال ملصقات ضمن سياق الرسالة سيتم مطالبتك الآن باقتراحات الملصقات أثناء الكتابة ، مما يتيح لك العثور على الملصق المناسب في الوقت المناسب للتعبير عن نفسك بدقة، فقد تم تصميم هذه الميزة مع مراعاة الخصوصية، وأضافت الشركة بالقول: ” كن مطمئنًا أن WhatsApp لا يمكنه مشاهدة عمليات البحث التي تجريها وستكون رسائلك الشخصية محمية دائمًا بالتشفير من طرف إلى طرف “.

وتابعت الشركة إنه لاستخدام ملصق أثناء محادثة WhatsApp ، يتعين على المستخدمين عادةً المرور عبر علامات تبويب متعددة للعثور على الملصق المناسب الذي يريدون استخدامه، مما يؤدي هذا إلى تعطيل المحادثة وأحيانًا لا يتمكن المستخدمون من العثور على الملصق الذي كانوا يبحثون عنه على الفور.