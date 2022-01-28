واتسآب يطرح ميزات مذهلة للتحكم في الرسائل الصوتية لهذه الهواتف

يطرح تطبيق الدردشة تطبيق واتسآب WhatsApp، عددا من الميزات الجديدة الخاصة بدعم التركيز وكذلك عدد من الميزات المتعلقة بالرسائل الصوتية، وذلك في إطار إطلاقه لعدد كبير من الميزات على تطبيقه لمنافسه تطبيق تيليجرام ، الذى يشهد ارتفاعاً كبيراً في عدد مستخدميه منذ العام الماضي .

وبحسب موقع 9to5Mac فإن تطبيق واتسآب قد أطلق ضمن تحديث 22.2.75. لهواتف آيفون التى تعمل بنظام التشغيل iOS 15 ، ميزات تمنح المستخدمين القدرة على الإيقاف المؤقت والاستئناف أثناء تسجيل الرسائل الصوتية، والتى تقدم مرونة كبيرة عن تسجيل الرسائل والقيام بشئ آخر في نفس الوقت.

وقام تطبيق واتسآب باختبار ميزة التحكم في الرسائل الصوتية منذ شهر أكتوبر الماضي، إلا أن قام واتسآب بطرحها لجميع المستخدمين، إلا أنها ستصل بشكل كامل للجميع خلال أيام.

التحكم في الرسائل الصوتية

كما بدأ تطبيق واتسآب في بدأ اختبار القدرة على الإيقاف المؤقت والاستئناف أثناء تسجيل الرسائل الصوتية على تطبيقه واتسآب ويب، والمخصص لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب.

ومن الميزات التى قام واتسآب بطرحها في تحديث 22.2.75 لهواتف آيفون ميزة تتعلق بتوفير وضع التركيز حيث تتحكم في الإشعارات بشكل مناسب لعدم الازعاج، مما يعني أنه لا يزال بإمكان المستخدمين المحددين إرسال رسائل إليك حتى عندما تقوم بتعيين وضع التركيز.

كما يعرض التحديث الجديد من واتسآب لميزة عرض صورة الملف الشخصي للمستخدم عندما يرسل إليك إشعارًا، مثلما هو الحال مع تطبيق تويتر، حيث يمكنك الآن رؤية صورة الملف الشخصي للشخص الذي يرسل إليك رسالة ، وهي ميزة أخرى متعلقة بنظام iOS 15.