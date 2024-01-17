ما زال تطبيق واتساب هدفاً للمحتالين، ويقوم المحتالون بين الحين والآخر بابتكار طرق جديدة للإيقاع بضحاياهم، وتأتي كثرة عمليات الإحتيال في WhatsApp نتيجة أنه هو التطبيق الأول في مجال المراسلات الفورية، وذلك من ناحية أعداد مستخدميه، حيث يستخدم الواتساب أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، مما يجعله في مقدمة تطبيقات المراسلة التي تكون هدفاً للإحتيال.

واتخذ هذا الإجراء فوراً| ارتفاع وتيرة عمليات الاحتيال في واتساب WhatsApp وخبراء بالأمن السيبراني يحذرون

اتخذ هذه الإجراءات بتطبيق واتساب وحافظ على بياناتك

ومؤخراً حذر خبراء في لأمن السيبراني من ازدياد عمليات الإحتيال بتطبيق WhatsApp، وخسر الكثير من المستخدمين أموالهم وبياناتهم الشخصية والحساسة نتيجة عمليات الإحتيال، ووفق الصحيفة البريطانية “ذا صن” فإن الحيلة المستخدمة مؤخراً هي حيلة التوظيف، وإغراء الضحايا بوعود العمل والدخل الكبير، وبعد تسلم المحتالون لبيانات الضحايا يتم الإستيلاء على بياناتهم المصرفية وأموالهم.

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ويقوم المحتالون بإغراء الضحية بوظيفة مناسبة وراتب شهري كبير، ثم يُحيلون الضحية إلى ما أسموه قسم الموارد البشرية لأخذ البيانات الشخصية كالإسم وتاريخ الميلاد والعنوان، ثم بعد ذلك يسألون عن البيانات المصرفية، وهناك من مستخدمي واتساب من يقوم بالكشف عن بياناته المصرفية فيقع ضحية لهؤلاء، ولذلك نصح الخبراء بعدم الكشف عن أي بيانات شخصية أو مصرفية لأي جهة، وأحياناً تتم عملية الإحتيال عن طريق اختراق واتساب، ومن هنا نصح الخبراء باتباع الخطوات التالية.

تفعيل المصادقة الثنائية على WhatsApp

ولتفعيل المصادقة الثنائية قم باتباع الخطوات التالية

افتح واتساب. اذهب للإعدادات. اضغط على التحقق بخطوتين. اضغط على تمكين. ادخل رقم التعريف الشخصي الذي تختاره.

فعل ميزة Face ID

ويمكن تفعيل الميزة عن طريق الإنتقال إلى الإعدادات ثم الخصوصية ثم قفل الشاشة وبعد سترى مفتاح تبديل، ويطلب منك معرف الوجه، ومن هنا يمكن تشغيله.