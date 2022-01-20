أتاح تطبيق واتساب بعد طول انتظار ميزة تجعله يعمل بدون إنترنت، حيث تسمح هذه الميزة الجديدة للمستخدم ربط حسابه بجهاز تاني مثل الكمبيوتر، وإرسال وإستقبال الرسائل دون الحاجة إلى اتصال الهاتف الأساسي بالإنترنت.

وأخيرًا.. ميزة جديدة في واتساب تجعله يعمل بدون إنترنت

ووفقًا للصفحة واتساب الرسمية فقد أصبح بإمكان الملايين استخدام ما يقرب إلى 4 أجهزة مرتبطة بهاتف واحد في المرة الواحدة، حيث يمكنك استخدام الواتساب على الكمبيوتر دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

وتوفر هذه الميزة حل لأحد قيود الواتساب التي تمنع المستخدمين من فتح حساباتهم على جهاز آخر، مع بقاء الهاتف الهاتف المسجل عليه الحساب متصل بالإنترنت، حتى يمكنك الآن إجراء أي محادثة على الجهاز المرتبطة بالجهاز الأساسي.

وبمجرد الضغط على الأجهزة المرتبطة في إعدادات واتساب ستتمكن من رؤية صفحة تسمى استخدام الواتساب على أجهزة أخرى، والتي تتيح لك البقاء في استخدام حسابك على 4 أجهزة دون الحاجة إلى أن يكون هاتفك متصل بالإنترنت، في نفس فكرة التيليجرام والذي يمكنك استخدام الحساب على الويب دون هاتف متصل.

وأشارت الصفحة الرسمية الخاصة بواتساب أن الأجهزة المرتبطة ستستمر في إرسال الرسائل وتلقيها لمدة 14 يوم بعد انقطاع اتصال الهاتف الرئيسي، ولا يجب أن يكون هاتفك متصل بالإنترنت لاستخدام الواتساب على الأجهزة المرتبطة، حيث يجب على المستخدم تسجيل حسابه على واتساب وربطة بالأجهزة الجديدة بهاتفه.