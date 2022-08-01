هيشحن في كام دقيقة وينافس سامسونج.. هاتف جديد من OnePlus 10T يثير الجدل قبل طرحه بأيام

من المتوقع أن تعلن شركة وان بلس بالكشف عن هاتف جديد تحت اسم OnePlus 10T وهو الأفضل وفقًا لما أعلنت عنه، حيث يفصلنا عن ذلك عدة أيام، على أن يكون في تاريخ 3 أغسطس حيث بعد واحدًا من أهم وأيضًا أفضل وأسرع هواتف الأندرويد التي أصدرتها خلال العام الحالي، فسيأتي الهاتف مع مجموعة كبيرة من التقنيات التي ينفرد بها لأول مرة، والتي مكنته من منافسة هواتف سامسونج وشاومي.

مميزات هاتف OnePlus 10T

ووفقًا لما قاله موقع GSMArena، فيأتي هاتف OnePlus 10T مع بطارية كبيرة تدعم الشحن السريع بقوة 150 واط، بسعة 4800 مللى أمبير، وتجعل الهاتف قادرا على الشحن في 19 دقيقة فقط، بنسبة 100 %، ويعد ذلك هو المعدل الأسرع في معدلات الشحن على الإطلاق، كما أن الهاتف يأتي مع تقنية Battery Healing، وخوارزمية Smart Battery Health والهاتف أيضًا يحتوي بعد 1600 دورة شحن، على نسبة 80 في المائة من السعة الأصلية للبطارية، ومن أفضل مميزات هاتف OnePlus 10T، والذي من شأنه أن يتفوق على هاتف OnePlus 10 Pro الذي سبقه، على الرغم من أنه حصل على معدل شحن سريع 80 واط فقط.

مواصفات هاتف OnePlus 10T

على الرغم من أن الشحن أقل بكثير مما يتميز به شاحن SUPERVOOC الخاص بهاتف OnePlus 10T، حيث يمكنك من الشحن والتحكم في أجهزة اللاب توب، والألعاب والأجهزة اللوحية بسرعة، وسيعمل الهاتف مع معالج من شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 SoC، من شأنه أن يدعم مساحة تخزين عبارة عن نسختين وتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ويأتي الهاتف بنسختين هما ذاكرة تخزين عشوائية سعة 8 و12 و 16 جيجا بايت رام، 128 و256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1، وذاكرة التخزين العشوائي تأتي من نوع LPDDR5، مع واجهة المستخدم OxygenOS 12، نظام التشغيل Android 12.

كاميرات هاتف OnePlus 10T

وسيقدم الهاتف كاميرا ثلاثية خلفية، إلا أن الكاميرا الأساسية تأتي مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل، والثانية تأتي بدقة 8 ميجابيكسل، وأما الثالثة بدقة 2 ميجابيكسل بمستشعر للعمق، وبها كاميرا أمامية للمكالمات والصور مع فلاش LED، بدقة 32 ميجا بيكسل، وتصوير الفيديو بدقة 4K، كما سيأتي هاتف وان بلس مع شاشة بقياس 6.7 بوصة، + LTPO2 Fluid وهي شاشة من نوع AMOLED ، مع نقاء 1440 بكسل، ومعدل تحديث الشاشة 120هرتز فى الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وأيضًا مقاومة للمياه، وينتظر الهاتف عددًا كبيرًا من رواد الشركة العملاقة لما له من مميزات.