هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” تطلق دورة حول تطور الذكاء الاصطناعي

أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” تنظيم ندوة حول تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي الموثوق في مدينة القاهرة في الثاني من يناير وذلك ضمن إطار سلسلة ندوات “TIE convation” والتي تهدف لتمكين مجتمعات التكنولوجيا في مصر وتهدف سلسلة الندوات أيضا لتعريف الناس بكل ما هو جديد في عالم تخصصات ومهارات التكنولوجيا الحديثة.

سيتم عرض الندوة بمركز إبداع مصر الرقمية في قصر السلطان حسين كامل بمدينة القاهرة، يمكن حضور الندوة والتي سيتم بثها بشكل مباشر في بعض المراكز الأخرى في محافظات الجيزة والمنيا والاسكندرية والإسماعيلية والمنوفية وأسوان والوادي الجديد وقنا وبني سويف وسوهاج.

وشهد الاجتماع الرابع للفريق المتخصص بتقنية “الميتافيرس” بمقر الاتحاد الدولي للاتصالات الكائن في مدينة جنيف بسويسرا والذي شاركت فيه وزارة الاتصالات اعتماد الاتحاد الدولي للاتصالات التقرير الصادر من وزارة الاتصالات المصرية الفني والذي كان يتمحور حول الجوانب التنظيمية والاقتصادية في عالم ميتافيرس، يذكر أن ذلك التقرير يختص بحماية البيانات في عالم الميتافيرس الرقمي.

ويعتبر اعتماد الاتحاد الدولي للاتصالات للتقرير الصادر عن وزارة الاتصالات المصرية إنجاز هو الأول من نوعه، ناقش التغيير التحديات المتعلقة بشأن حماية البيانات في عالم ميتافيرس من النواحي التنظيمية والنواحي الاقتصادية ويعد التقرير هو أول وثيقة عربية وإفريقية يعتمدها الاتحاد الدولي للاتصالات بذلك الشأن وناقش فريق وزارة الاتصالات خلال التقرير تحليل الجوانب الاقتصادية والتنظيمية للميتافيرس ودراسة التأثير المحتمل لتلك التكنولوجيا على مختلف القطاعات ويهدف ذلك إلى تحديد دور وأهمية الميتافيرس في رفع النمو الاقتصادي مع ضمان وجود إطار تنظيمي يعزز حماية حقوق المستخدمين وخلق نظام بيئي آمن وشامل ويسهم ذلك أيضا في تعزيز الابتكار، يذكر أيضا أن التقرير هو أول وثيقة مصرية معتمدة دوليا متخصصة في مجال الميتافيرس، أعد التقرير المهندس أحمد سعيد مستشار الوزير للشؤون الاقتصادية والإحصائية وفريق الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمنظمات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجاء ذلك كمساهمة للفريق المختص المعني بتقنيات الميتافيرس، ويعزز اعتماد الاتحاد الدولي للاتصالات للتقارير الصادرة عن وزارة الاتصالات المصرية جهود الوزارة في مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتبنيها كما يعكس الاعتماد أهمية التعاون الدولي وتبادل المعارف والمشاركة في المنتديات الدولية.

عن الاتحاد الدولي للاتصالات:

يذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات يعتبر وكالة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، تأسس الاتحاد الدولي للاتصالات في باريس عام 1865 وكان يعرف سابقا باسم الاتحاد الدولي للتلغراف ويشمل عمل الاتحاد الدولي للاتصالات حاليا كافة تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويقع مقر الاتحاد في مدينة جنيف بسويسرا، تعتبر مصر إحدى أقدم أعضاء مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات منذ تكوينه بشكل جديد في عام 1973، تعتبر مصر ممثلة في المجلس بـ 15 شركة من شركات القطاع الخاص وكانت قد فازت بعضوية المجلس في عشرة دورات من أصل 12، للدولة المصرية عدة إنجازات في مجال الاتصالات وكانت مصر قد تصدرت قارة افريقيا في تقرير الخدمات الرقمية واستخدام الإنترنت الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات مطلع عام 2023 حيث أتت في صدارة قائمة أول عشرة دول في القارة الإفريقية في خدمات المعلومات الرقمية والإنترنت، يستند ذلك التقرير لمعيار عدد المستخدمين ونسبتهم إلى مجموع السكان ووصولهم للإنترنت.