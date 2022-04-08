هونر “Honor” تُعلن رسميًا عن هواتف Honor Play 6T و Honor Play 6T Pro

أعلنت شركة Honor رسميًا عن الإصدارات الجديدة من هواتف Honor Play 6T و Play 6T Pro التي يتم إطلاقها بمعالجات Dimensity.

ويأتي الهاتفين Honor Play 6T وHonor Play 6T Pro مع دعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G بأسعار جيدة ومنافسة.

مواصفات هاتف Honor Play 6T

يتميز هاتف Honor Play 6T بشاشة LCD بحجم 6.7 بوصة وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

وينطلق هذا الإصدار بواجهة مستخدم Magic UI 5.0 التي تعتمد على نظام التشغيل Android 11، ويأتي الهاتف بسعة بطارية 5000 مللي أمبير، ويتوفر بثلاثة خيارات في ألوان وهي: الأسود والأزرق والفضي بسعر 190 دولارًا، أو نسخة / 256 جيجا بسعر 220 دولار أمريكي.

ويدعم الهاتف شريحة معالج Dimensity 700 ، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

وتأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بإعدادات مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر إضافي بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED.

واصفات هاتف Honor Play 6T Pro

يتميز هاتف Honor Play 6T Pro بشاشة LCD بحجم 6.7 بوصة، وثقب الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل، ودقة الشاشة 1080 بكسل.

وينطلق هذا الإصدار بواجهة مستخدم Magic UI 5.0 ونظام التشغيل Android 11، ويدعم الهاتف بطارية بسعة 4000 مللي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 40W.

ويدعم هاتف Honor Play 6T Pro أيضًا شريحة المعالج Dimensity 810، ويأتي الهاتف بذاكرة ط عشوائية الوصول RAM بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت.

في إعدادات الكاميرا الخلفية، يشتمل الهاتف على مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، مع مستشعر 2 ميجابكسل، ويحاكي هذا الهاتف تصميم iPhone 12.

ومن المُقرر أن يتوفر هذا الهاتف بخيارات ثلاثة ألوان أيضًا وهي: الوردي والأزرق والفضي والأسود ويبدأ بسعر 220 دولارًا، أو 250 دولارًا أمريكيًا للنسخة الأعلى في المواصفات.